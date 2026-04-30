Estados Unidos mejoró la nota comercial argentina sobre propiedad intelectual

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El organismo comercial estadounidense reconoció formalmente los compromisos legales que asumió el Ejecutivo nacional. La recategorización llega después de tres décadas de permanecer en el bloque de naciones con graves deficiencias normativas.

El gobierno de los Estados Unidos elevó este jueves el estatus de la Argentina respecto a la protección de los derechos de propiedad intelectual. La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) oficializó la decisión mediante la difusión de su revisión anual, una medida que otorga respaldo a las recientes políticas internacionales de la administración de Javier Milei.

El Reporte Especial 301 formalizó el ascenso del país en el tablero global. El documento redactado por la dependencia que lidera Jamieson Greer determinó la salida local de la “Lista de Vigilancia Prioritaria” para reubicar al país en la “Lista de Vigilancia”. El organismo norteamericano justificó el cambio de categoría al detectar nuevos esfuerzos estatales para abordar las preocupaciones que los creadores extranjeros mantienen sobre el mercado interno.

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Los registros de la entidad marcan un quiebre en la política comercial. La Argentina integraba el apartado más estricto ininterrumpidamente desde el año 1996. Dicha nómina internacional agrupa de manera exclusiva a los países que registran deficiencias graves en la protección legal o en el cumplimiento jurídico de los derechos de autores.

Las tratativas diplomáticas de febrero resultaron determinantes para destrabar esta calificación. Los representantes de ambas naciones firmaron el Acuerdo Recíproco sobre Comercio e Inversión (ARTI) durante ese mes. El texto gubernamental subraya que el Poder Ejecutivo asumió obligaciones directas que benefician expresamente a los innovadores estadounidenses al reforzar los sistemas de resguardo y priorizar la aplicación estricta de las leyes contra el robo de propiedad intelectual.

Los auditores de Washington enumeraron las metas técnicas pactadas a futuro. Los acuerdos bilaterales exigen que la Casa Rosada avance hacia la adhesión de varios tratados internacionales claves. La letra chica obliga a las autoridades a adoptar medidas resolutivas inmediatas para desarmar los numerosos problemas de larga data que el Informe Especial 301 señalaba año tras año.

Las indicaciones geográficas (IG) conforman el último punto del entendimiento publicado hoy. El gobierno nacional prometió aplicar estándares de transparencia y equidad al sistema de denominaciones. El reporte explicita que el país garantiza que los productos manufacturados en Estados Unidos podrán utilizar términos comerciales que el Estado argentino resguardaba bajo la figura de indicaciones geográficas hasta la fecha de este anuncio. (Agencia OPI Santa Cruz)