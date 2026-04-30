Venezuela y EE.UU. reanudan vuelos comerciales tras siete años

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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, oficializó este jueves la reanudación de los vuelos comerciales con Estados Unidos. La funcionaria confirmó el arribo de un avión de American Airlines al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en el céntrico estado La Guaira, un hecho que interrumpe siete años de relaciones congeladas.

La ruta aérea unió la ciudad de Miami con Caracas durante la jornada de hoy. Horas más tarde, la dirigente celebró el aterrizaje durante la marcha denominada Gran Peregrinación por una Venezuela libre de sanciones. “Hoy llegó, después de siete años, el primer vuelo comercial entre Estados Unidos y Venezuela gracias a la agenda diplomática”, sostuvo Rodríguez.

Desde la capital venezolana, la presidenta encargada aseguró que ambos gobiernos construyen una agenda de trabajo en el ámbito energético con la base del respeto. Esta diplomacia busca subsanar la baja en la producción de crudo que la nación suramericana registró a causa del bloqueo naval que Estados Unidos ejecutó a finales de 2025.

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Frente a esa merma extractiva, las autoridades proyectan un aumento en la capacidad petrolera para finales de este año. La administración sostiene que estas nuevas agendas de relaciones internacionales y energéticas permitirán un mayor crecimiento económico, consolidarán un posicionamiento estratégico en América Latina y garantizarán un mejor salario para los trabajadores. (Agencia OPI Santa Cruz)