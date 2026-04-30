Policía de Chubut reprimió a docentes autoconvocados en Rawson

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(OPI Chubut). Un grupo de trabajadores de la educación de Chubut fueron reprimidos por la policía este miércoles en Rawson durante el encuentro de conciliación obligatoria entre el gobierno provincial y los gremios docentes que mantienen abierto un conflicto en reclamo de mejoras salariales.

Los incidentes se produjeron cuando el ministro de Educación, José Luis Punta se retiraba de la reunión y se produjeron forcejeos y empujones entre la policía y los docentes que se expresaban afuera del lugar de encuentro.

Desde el gremio SADOP Chubut denunciaron que la oferta oficial “es insuficiente” y advirtieron sobre sueldos por debajo de la canasta básica.

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La secretaria general del gremio, Mónica Balmaceda sostuvo que “el ofrecimiento fue rechazado en unanimidad. Necesitamos una inyección fuerte al bolsillo de los compañeros”.

“Hoy el sector docente está en la indigencia, apenas alcanza para cubrir la canasta alimentaria. Un docente ingresante cobra 670.000 pesos y de eso tiene que pagar alquiler; ahí ya se le va el 65%”, sostuvo la dirigente.

Sobre el sector de educación de gestión privada, Balmaceda aseguró que “hay escuelas que cobran cuotas altísimas y aun así pagan menos. Muchos docentes están en negro o como monotributistas, y eso es totalmente ilegal”. (Agencia OPI Chubut)