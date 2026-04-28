Documento televisivo demoledor sobre Jairo Guzmán y la distribución de plata en el local partidario de Caleta Olivia

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Javier Milei dijo en uno de sus discursos: “Si yo tuviera que elegir entre el Estado y la mafia, me quedo con la mafia. Porque la mafia tiene códigos. La mafia cumple. La mafia no miente. Y sobre todas las cosas, la mafia compite. Me quedo con la mafia.”

Ahora nos damos cuenta que la mafia es el modelo elegido por La Libertad Avanza en todo el país y Santa Cruz no es la excepción.

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Aquí vamos a exponer una investigación realizada por el periodista Tomás Méndez de Canal 9 de Buenos Aires, donde exponen el reparto de plata negra en bolsos por parte de una persona de nombre José Morodiel cercano a Guzmán de La Libertad Avanza en el local del partido en Caleta Olivia.

Comparándolo con los bolsos de López, el conductor presenta videos con imágenes de personas llevándose plata que entrega en el bunker de LLA una persona de apellido Morodiel y se oyen denuncias de integrantes de esa parcialidad política de zona norte que hablan en off en el video.

Jairo Guzmán junto a Gladys Montiel su pareja

Al denunciante de La Libertad Avanza Maximiliano Acuña se lo escucha decir “El día anterior a las elecciones llaman a todos los referentes de todas las localidades en la sede de Río Gallegos y ahí les entregan la bolsa con plata. En todas las localidades se destinó un monto de dinero y el resto se embolsaron la plata” y una denunciante mujer explico“1.440.000 pesos me entrega Giovany Albea, no me hizo firmar nada, me dijo que no avisara nada por mensaje, que no quedaran registros, y yo le dije ‘Mirá, Giovany, espero que esta plata no venga de un lugar medio raro’. Me dijo ‘No, no, vos quedate tranquila que era un empresario que había donado’. Y me dijo ‘Bueno, bueno, esto es así, así es la política’. Y después nos fuimos enterando que en el cierre de campaña ahí salía la gente con paquetitos de plata. ‘Esto es así, así es la política‘.”

Luego Maximiliano Acuña señala “José Morodiel, el encargado de la oficina de trabajo, él es el que entregaba el dinero. Es un defensor de la gestión Jairo. Eso se lo tienen que haber quedado. Cuando vos no querés demostrar de dónde viene el dinero, es porque puede tener algo sucio, o estamos recibiendo dinero del lavado, del narcotráfico o de la evasión, y es lo que nos preocupa.”

Tomás Méndez recalca al aire “Fijate, Jairo Guzmán es diputado, Jairo Guzmán de Santa Cruz, presentó un solo proyecto. Que era expresar pesar por el 34 aniversario del atentado contra la sede de la embajada del Estado de Israel. Ese es el único proyecto que presentó un diputado que no habló nunca en el Congreso de la Nación, no habló nunca, pero cobra su sueldo tranquilamente mes a mes, ¿verdad?”

Y Méndez continúa “Él y su señora en el ANSES, que eso es lo que quiero que veamos. Ahora llegó de nuevo a Santa Cruz y lo esperaron con huevazos porque votó a favor de la ley de glaciares” dijo Digamos, básicamente lo que se permite es la destrucción de los glaciares… pongámoslo Nico por favor. Ahí llegaba Jairo, lo mataron a huevazos y adentro obviamente lo empiezan a aplaudir. Gladys Montiel es su esposa. Y es la directora de ANSES en Santa Cruz, ¿se entiende? O sea, Jairo, ex titular de PAMI, presidente de La Libertad Avanza, hoy diputado nacional, un solo proyecto, no habló nunca, repartían la guita como veías con José Morodiel, su esposa titular de ANSES, y está todo bien, la casta son los otros. ¿La casta son los otros? Dale, seguimos escuchando.”

Prosigue el video con declaraciones de una afiliada-denunciante de LLA “En el ANSES en el lugar de jefe regional designó a Gladys Montiel, que es la pareja de él, y sí, quedó ella como jefa. Yo pertenezco al organismo, estoy en la cuerda floja justamente por todo esto. Nosotros le decimos el nuevo matrimonio Kirchner, pero versión 2.0 porque estos son bravos.”

El video se ilustra con imágenes de la pareja de Guzmán y de él en el PAMI y la denunciante agrega “Las decisiones generalmente las tomaban tres personas: Jairo Guzmán, Lucas Oyarzo y Gladys Montiel que es la pareja de Jairo. El resto tiene que obedecer. Él usa una frase que dice que Karina se la dijo a él, que es: ‘Cuando a vos te dicen que saltes, vos no tenés que preguntar cuánto, sino hasta dónde’. Arriba se dice que hay que saltar y abajo se pregunta hasta dónde.” (Agencia OPI Santa Cruz)