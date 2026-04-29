Economía renueva vencimientos y captura US$700 millones en el mercado

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El equipo económico convalidó un rollover del 102,15% y consiguió US$700 millones adicionales mediante bonos en moneda dura para enfrentar los compromisos de deuda a mitad de año.

El Ministerio de Economía adjudicó $8,11 billones en la última licitación del mes. La Secretaría de Finanzas superó la meta inicial de $8 billones que necesitaba para cubrir los compromisos de deuda inmediatos.

El mercado inyectó un total de $9,19 billones en ofertas, lo que permitió al equipo de Federico Furiase registrar un rollover positivo. Esta absorción de pesos adicionales, que operará en la liquidación del próximo jueves, persigue el objetivo de contraer la liquidez del mercado.

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El Gobierno instrumenta esta succión de billetes bajo la directiva del presidente Javier Milei de retirar moneda nacional de circulación hasta asfixiar el índice inflacionario. El Tesoro Nacional combinó esta estrategia en pesos con el fortalecimiento de sus arcas en divisas norteamericanas.

Finanzas captó US$700 millones mediante la colocación de bonos soberanos. El título AO27 atrajo ofertas por US$373 millones, de los cuales el Estado adjudicó US$350 millones con una tasa de corte del 5,2%.

El instrumento AO28 concentró un interés mayor con propuestas por US$401 millones. Economía tomó los US$350 millones estipulados, aunque debió convalidar un rendimiento más caro que trepó al 8,8%.

La administración nacional incrementó la emisión de estos dos bonos la semana pasada, pasando de los US$150 millones originales a los US$350 millones finales. El Palacio de Hacienda aprovecha el exceso de demanda frente a los pagos ineludibles por US$4.300 millones que vencen a mitad de año.

La Secretaría de Finanzas ejecutará mañana la segunda vuelta de la licitación. La cartera buscará adjudicar otros US$100 millones en cada bono y proyecta elevar la recaudación total de dólares hasta los US$900 millones.

El economista jefe de la firma PUENTE, Eric Ritondale, explicó la dinámica operativa del mercado local. “Lo más destacado de la jornada fue la señal de tasas en el tramo corto y la diversificación de instrumentos”, indicó el especialista.

La nueva Lecap con maduración a junio de 2026 concentró casi el 60% del volumen adjudicado total. Este título de deuda cortó con una Tasa Efectiva Mensual (TEM) del 2,10%.

“Este nivel se ubicó ligeramente por encima de las proyecciones previas del mercado, lo que refleja una convalidación necesaria por parte del Tesoro para asegurar una absorción de liquidez”, fundamentó Ritondale. El economista agregó que este instrumento se perfila como la nueva referencia de tasa fija para los inversores institucionales.

La operación financiera consolidó la adjudicación mediante el siguiente esquema de instrumentos, de acuerdo a la documentación financiera:

Letra del Tesoro Nacional capitalizable en pesos (S12J6) con cierre el 12 de junio de 2026 : adjudicó $4,94 billones a una tasa del 2,1% TEM y 28,32% TIREA.

capitalizable en pesos (S12J6) con cierre el : adjudicó a una tasa del TEM y TIREA. Bono del Tesoro Nacional en pesos cero cupón ajustado por CER (TZXS8 – reapertura) con maduración el 29 de septiembre de 2028 : captó $1,04 billones a un rendimiento de 8,41% TIREA.

en pesos cero cupón ajustado por CER (TZXS8 – reapertura) con maduración el : captó a un rendimiento de TIREA. Bono del Tesoro Nacional en pesos atado a la tasa TAMAR (TMG28 – nueva) con vencimiento el 31 de agosto de 2028 : atrajo $1,03 billones con un margen adicional del 6,9% .

en pesos atado a la tasa TAMAR (TMG28 – nueva) con vencimiento el : atrajo con un margen adicional del . Bono del Tesoro Nacional en pesos dual CER / TAMAR (TXMJ9 – nuevo) con cierre el 29 de junio de 2029 : absorbió $0,95 billones a una tasa de 7,31% TIREA.

en pesos dual CER / TAMAR (TXMJ9 – nuevo) con cierre el : absorbió a una tasa de TIREA. Letra del Tesoro Nacional atada al dólar estadounidense cero cupón (D30S6 – reapertura) que vence el 30 de septiembre de 2026 : sumó $0,16 billones a 2,52% TIREA.

atada al dólar estadounidense cero cupón (D30S6 – reapertura) que vence el : sumó a TIREA. Bono del Tesoro Nacional en dólares al 6% (AO27 – reapertura) con maduración el 29 de octubre de 2027 : adjudicó US$350 millones con tasas del 5,16% TIREA y 5,04% TNA.

en dólares al (AO27 – reapertura) con maduración el : adjudicó con tasas del TIREA y TNA. Bono del Tesoro Nacional en dólares al 6% (AO28 – reapertura) con cierre el 31 de octubre de 2028: captó US$350 millones con rendimientos del 8,77% TIREA y 8,44% TNA. (Agencia OPI Santa Cruz)