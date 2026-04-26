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Los sindicalistas-funcionarios

No hay una contradicción más grande que la de ser un “representante” de los trabajadores estatales y a su vez ser empleado del patrón con el que (supuestamente) como representantes deben negociar derechos y beneficios con el Estado ante quien deben reclamar.

No es una paradoja, es lisa y llanamente un absurdo que los propios afiliados de UPCN y de APAP, los dos gremios estatales de la provincia, les permitan a su genuflexa dirigencia estar de los dos lados del mostrador.

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Esto sucede con Marcos Andrés Vellio, titular de UPNC que fue cooptado por la billetera oficial con un cargo como Vocal Gremial en el IDUV (Dec 0059/26) y su par en APAP Marcelo Alejandro Ojeda a quien le crearon un carguito como Director Afiliados (Nivel Subsecretario) lo del Instituto de Seguros de la Provincia de Santa Cruz.

Las Pastillas del Domingo: Los sindicalistas-funcionarios; La peleíta zonza de dos zonzos, que pagan los chicos y ¡Pedrooo! ¡Mirá quién vino!

Si bien ni uno ni el otro han peleado absolutamente nada en favor de sus afiliados en años en que gobernaba Alicia Kirchner, hoy están plenamente incorporados al gobierno de Claudio Vidal. Mientras los afiliados de APAP y UPCN siguen con sueldos de miseria, sin alcanzar la canasta familiar, Ojeda y Vellio, gozan de un sueldo de Subsecretario y todas las prebendas que da el cargo público, en un gobierno donde la moral no es lo importante.

¿La culpa es de Vellio y Ojeda?. No. La culpa es de todos los afiliados de Apap y Upcn que lo toleran y consienten y sobre todo (y pesar de todo), los sostienen en sus cargos sindicales en vez de echarlos de la conducción y poner allí alguien que luche por ellos, no que los entregue.

La peleíta zonza de dos zonzos, que pagan los chicos

El Ministerio de Educación de Santa Cruz prohibió a las escuelas secundarias participar en los Juegos Escolares Municipales organizados por la ciudad de Río Gallegos.

Esta directiva provincial obligó a dar de baja incluso a las instituciones que ya estaban inscriptas, generando indignación porque priva a los estudiantes de un espacio de contención deportiva en un contexto donde las escuelas sufren una grave escasez de recursos y materiales básicos.

Esto ocurre porque el intendente Pablo Grasso no advierte los límites de su poder como jefe comunal y el Gobernador Vidal no quiere darle a Grasso el aire político que busca para capitalizar entre la sociedad de esta capital, algún rédito social de cara a su campañita a gobernador 2027.

En el medio están los chicos pero ¿A quién le importa eso?. Ambos, intendente y Gobernador son los artífices de estos artificios de politiqueros baratos o lo que podríamos calificar como “Termopolíticos”, que carecen de visión social y no saben nada de política, la cual, en su esencia, se funda en el servicio a la sociedad, pero acá la usan de variable para ver “quien la tiene más grande”. Y ambos demuestran tener un enanismo mental y un egoísmo personal tan grande que no miden el daño que producen desde la función pública.

Si tanto se odian y se recriminan Grasso y Vidal, mi pregunta es ¿Porqué a dos años y medios de gestión gubernamental Claudio Vidal no denunció penalmente a Pablo Grasso y a la hermana de éste por el desfalco, fraude, mala administración y robo de fondos públicos en el IDUV durante los gobiernos de Alicia Kirchner? Y ¿Por qué Grasso no denunció al gobernador Vidal, entre otros temas, por la firma de Acuerdo con YPF, que el propio Intendente mandó a pedir oficialmente a través de la justicia, pero luego de tenerlo en sus manos, guardó con estricto silencio, en vez de exponer el obsceno acuerdo que firmó Vidal en favor de la petrolera YPF?.

Pelearse por estupideces, mojarse la oreja por banalidades intrascendentes que solo impactan y agreden a los chicos de la ciudad, parece ser para ellos el gran objetivo político que los pintan como lo que son: amateurs, egoístas, populistas incurables y grandes simuladores.

¡Pedrooo! ¡Mirá quién vino!

El día viernes en FM News en el programa “Contracara” entrevistaron al titular del SOEM Pedro Mansilla. La nota pasó por varios temas de orden sindical, municipal y político, pero hubo una cuestión que llamó poderosamente la atención: cómo el Secretario General surfeó la ola de las excusas al momento del explicar lo que era evidente, no quería explicar. De ahí el título que remite a un viejo squetch de televisión donde el personaje central era “Pedro o Pedrito”.

La controversia se planteó cuando los conductores le preguntaron a Mansilla por qué no protestaba o denunciaba al intendente Pablo Grasso por la retención indebida de haberes, dado que mensualmente desde el municipio les descuentan a todo el personal una importante suma de sus haberes con la excusa de hacer el aporte a la Caja de Servicios Sociales y a la Caja de Previsión Social y sin embargo, ese dinero no es aportado a las Cajas, sino que se lo queda el Intendente; es decir, se los quita, les toma parte de sus salarios con un propósito falso (Previsional y Obra social) y se los queda; eso es un delito acá y en China.

Entonces el sindicalista comenzó a plantear la casa por el techo, buscando un argumento paralelo, indicando por ejemplo “es una deuda de 30 años” (la del municipio con las Cajas), “todos los municipios deben” y “la provincia le debe al municipio por coparticipación” fueron tres ejes que usó Mansilla para justificar su inacción ante un municipio que les quita parte del salario a cada trabajador municipal y no cumple con el propósito de los descuentos, que es depositarlos en tiempo y forma en las Cajas.

El mejor defensor de Pablo Grasso es el titular del SOEM, aunque no es el único, claro; en toda la provincia pasa lo mismo y no hay un solo sindicalista que levante la voz por esta atroz injusticia que cometen los intendentes de descontar dinero de los salarios y guardárselo.

Pedro Mansilla, Secretario General del SOEM junto a Pablo Grasso intendente de Río Gallegos –

Si un secretario general de un gremio como el municipal fue elegido “para defender los derechos de los trabajadores” lo que no defienden, precisamente, es el salario de cada uno y es por estrictas razones políticas.

Desde que asumió Pablo Grasso no hemos visto al SOEM quemando cubiertas y llevando el conflicto al paroxismo, como ocurría en gestiones radicales o la de Raúl Cantín, cuando la ciudad parecía un basurero y los piquetes eran la normalidad.

Sin duda la cercanía política entre el patrón y el gremialista ha llevado a determinadas condiciones del diálogo que facilita muchas cosas y podríamos verlo como un signo positivo, excepto que como hace Mansilla, intente justificar su falta de denuncia pública y judicial hacia el intendente que mes a mes les quita parte del salario con la excusa de depositarlo en ambas Cajas y no cumple; se la guarde y vaya a saber dónde va esa plata, si hay registros falsos de haber sido depositadas o si por el contrario cae en “un pozo común” que tiene el Intendente para vaya a saber qué propósitos que él no define y tampoco desde el gremio y desde las bases, le exigen explicar.

En síntesis Pedro Mansilla en la nota explicó todo, menos por qué no ha denunciado penalmente a Pablo Grasso y Diego Robles por el delito de retención indebida de haberes (como mínimo). Claro, mientras los empleados del municipio no exijan que lo haga y naturalicen que su plata no vaya donde dicen que debería ir, está todo bien, cada uno es artífice de su destino.

“Lo único necesario para que triunfe el mal es que los hombres buenos no hagan nada” (Edmund Burke). (Agencia OPI Santa Cruz)