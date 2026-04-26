El gasto de turistas extranjeros sumó 30,5 millones de dólares

El balance del turismo internacional cerró marzo de 2026 con un saldo negativo de 704.800 visitantes. Los datos de la Encuesta de Turismo Internacional (ETI) publicados por el INDEC confirman que, si bien el ingreso de no residentes creció un 6,3% interanual, la brecha con el turismo emisivo se mantiene crítica para la balanza sectorial.

En términos nominales, ingresaron 824.300 visitantes por todas las vías de acceso. De ese total, 509.600 calificaron como turistas (con pernoctación) y 314.700 fueron excursionistas. No obstante, el flujo de salida de residentes hacia el exterior alcanzó los 1.529.100 usuarios, lo que generó un déficit de 552.200 turistas y 152.600 excursionistas en el mes.

La conectividad aérea ratificó la centralidad del área metropolitana de Buenos Aires. El Aeropuerto Internacional de Ezeiza y el Aeroparque Jorge Newbery concentraron el 89,8% de las 268.300 llegadas de turistas extranjeros por aire. Este segmento operativo creció un 15,5% respecto al año anterior, aunque el saldo de la vía aérea internacional resultó deficitario en 259.400 personas.

El desglose del gasto y comportamiento de los visitantes extranjeros en el país arroja los siguientes datos técnicos:

Gasto total: USD 30,5 millones (Vía aérea ETI ).

(Vía aérea ). Gasto diario promedio: USD 93,2 .

. Estadía promedio: 6,1 noches.

noches. Pernoctaciones totales: 327.400 noches registradas.

noches registradas. Concentración geográfica: La Ciudad Autónoma de Buenos Aires captó el 68,5% de los pernoctes.

Respecto al origen del turismo receptivo, Europa lideró el ranking con el 21,3% de participación. Le siguieron Estados Unidos y Canadá con el 15,6% y Brasil con el 15,0%. El transporte aéreo fue la vía predominante para el 52,6% de los ingresos, mientras que el 34,0% utilizó la vía terrestre y un 13,3% la vía fluvial o marítima.

El perfil de consumo de quienes arribaron por las terminales de Ezeiza y Aeroparque se inclinó mayoritariamente hacia los servicios. El 66,8% realizó actividades gastronómicas y el 61,7% asistió a espacios culturales. Las visitas a Parques Nacionales o áreas protegidas alcanzaron apenas el 27,3% de las preferencias, ubicándose por debajo de la asistencia a espectáculos culturales (30,6%).

En el segmento del alojamiento, los usuarios extranjeros optaron mayoritariamente por la hotelería de alta gama. Los establecimientos de 4 y 5 estrellas representaron el 38,8% de las elecciones. El uso de casas de familiares o amigos se ubicó en segundo lugar con el 25,9% del total de la muestra.

Por su parte, el turismo emisivo mostró una fuerte inclinación hacia los destinos regionales. El 77,0% de los residentes argentinos que viajaron al exterior eligió países limítrofes. Brasil encabezó la lista con el 38,2%, seguido por Uruguay (13,9%) y Chile (13,5%). El saldo negativo en la vía fluvial, operada principalmente a través del puerto de Buenos Aires, ascendió a 134.200 turistas.

Los residentes uruguayos, que representaron el 67,1% del flujo receptivo por vía fluvial, registraron una estadía promedio de 5,2 noches. El motivo principal de su viaje fue vacaciones y ocio en el 58,7% de los casos, con un gasto diario promedio de USD 78,5. Según los registros del sector, las salidas de argentinos al exterior por vía aérea sumaron 527.700 personas, un alza interanual del 12,8%. (Agencia OPI Santa Cruz)