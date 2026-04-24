Ciencia y Turismo coordinan el encuentro geológico en la Cordillera

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(OPI Chubut) – El Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas y la Secretaría de Ciencia y Tecnología de Chubut inauguraron las 5° Jornadas Argentinas de Geoturismo en Esquel. El encuentro técnico, que sesiona en el Centro Melipal hasta el sábado 25 de abril, busca validar el potencial de la Meseta y la Cordillera como activos científicos y económicos para la provincia.

La organización del evento recae sobre una estructura multi-institucional que incluye a la Municipalidad de Esquel, la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) y el CIEMEP-CONICET. La presencia del subsecretario de Innovación y Planificación Estratégica, Nicolás Sueyro, marca el interés del Ejecutivo provincial por el binomio ciencia-turismo en un contexto de búsqueda de nichos de mercado con mayor valor agregado que el turismo convencional.

La agenda académica se desarrolla bajo un enfoque interdisciplinar que congrega a geólogos, docentes y técnicos del sector. El programa oficial desglosa las siguientes actividades de campo y gabinete:

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Miércoles 22 : Reconocimiento de geoformas de origen fluvial, glacial y volcánico en áreas periurbanas.

: Reconocimiento de geoformas de origen fluvial, glacial y volcánico en áreas periurbanas. Viernes 24 : Excursión técnica guiada por especialistas a la Caldera Volcánica Piedra Parada .

: Excursión técnica guiada por especialistas a la . Sábado 25: Jornada de cierre con visita a Piedra la Aguja.

El funcionario Nicolás Sueyro destacó la convocatoria de profesionales que arribaron desde diferentes puntos del país, aunque la administración no precisó el impacto real en las plazas hoteleras ni el presupuesto total asignado por las carteras provinciales para la logística del evento. La participación de organismos de investigación como el CONICET otorga un sustento técnico a la propuesta que intenta despegarse del marketing paisajístico tradicional.

La propuesta académica en el salón principal del Centro Melipal prioriza el intercambio de experiencias sobre el patrimonio natural y urbano. Los especialistas analizan la evolución geológica de la región, enfocándose en la rentabilidad de estos sitios como productos turísticos de baja masividad pero alto pernocte técnico.

El cronograma de las jornadas incluye talleres y presentaciones en formato de póster que vinculan la geología con la docencia. La logística de las excursiones a la Meseta y la zona cordillerana requiere una infraestructura de transporte que el sector audita con atención, debido a la complejidad de los accesos a los afloramientos rocosos mencionados en el programa oficial. (Agencia OPI Chubut)