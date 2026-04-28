Carlos III llegó a Estados Unidos bajo máxima seguridad

- Publicidad -

La corona británica ratificó el cronograma de dos días en la capital y el discurso del martes en el Capitolio. El esquema táctico incluye reuniones de inteligencia tras el evento violento de la noche del sábado.

El rey Carlos III y la reina Camila aterrizaron este lunes por la tarde en Estados Unidos y concretaron su primera visita oficial como monarcas. El arribo coincide con las conmemoraciones por el 250 aniversario de la Declaración de Independencia y acarrea un refuerzo de las medidas de protección tras el intento de tiroteo del sábado en la cena de corresponsales a la que asistió el presidente Donald Trump.

La aeronave real tocó la pista de la Base Andrews en Washington poco antes de las 3 de la tarde, hora del este. La jefa de protocolo de Estados Unidos, Monica Crowley, y el embajador británico en el país norteamericano, Christian Turner, aguardaron a la comitiva diplomática en la terminal.

- Publicidad -

Los monarcas avanzaron luego hacia la Casa Blanca. El mandatario y la primera dama Melania Trump oficiaron como anfitriones de la recepción gubernamental.

El palacio de Buckingham ratificó el cronograma del viaje de forma oficial, según consignó la cadena CBS News. La institución confirmó la estadía pese al incidente ocurrido en el Hotel Hilton de la capital estadounidense.

“Los reyes están muy agradecidos a todos aquellos que han trabajado con diligencia para garantizar que así sea y esperan con ilusión el inicio de la visita”, comunicó el palacio real mediante una declaración escrita.

El equipo británico detalló los objetivos institucionales de la cumbre. Las autoridades catalogaron la gira como una oportunidad para reconocer la historia compartida de ambas naciones, analizar la amplitud de la relación económica y de seguridad, y consolidar los lazos profundos entre las comunidades.

Esta intervención parlamentaria marca el segundo antecedente de un monarca británico frente al Capitolio. La reina Isabel II completó el primer registro histórico de esta magnitud durante su viaje de Estado del año 1991.

El diseño de la custodia concentró la atención de los agentes policiales tras las acciones de Cole Thomas Allen. El hombre armado intentó irrumpir presuntamente en el evento de la prensa durante la noche del sábado.

El secretario jefe del primer ministro británico, Darren Jones, abordó la crisis táctica durante una entrevista en el programa “Sunday with Laura Kuenssberg” de la BBC. El funcionario confirmó nuevas conversaciones estratégicas y adelantó la implementación de medidas adecuadas en función del riesgo.

Los representantes de la corona completarán dos días de estadía en el distrito capitalino y viajarán inmediatamente hacia Nueva York. La pareja real recorrerá el Memorial del 11-S durante el miércoles y dialogará personalmente con los familiares de las víctimas de los atentados de 2001. (Agencia OPI Santa Cruz)