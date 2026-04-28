Megaoperativo en Santa Cruz por material de abuso infantil: 8 detenidos

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La policía de Santa Cruz encabezó un operativo que demandó la realización de 13 allanamientos en distintas localidades de la provincia en una causa internacional que investiga la tenencia, consumo y distribución de material de abuso sexual infantil.

Durante los procedimientos que se realizaron en 13 domicilios se detuvo a 8 mayores de edad, mientras que 6 niños y adolescentes involucrados fueron puestos a disposición de la justicia para la protección de sus derechos.

El operativo internacional “Aliados por la Infancia VI”, es una acción coordinada contra la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes que alcanzó a 16 países y 17 provincias argentinas más la Ciudad de Buenos Aires.

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La investigación se originó a partir de reportes de la CyberTipline del National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC), que detectó la circulación de material de abuso sexual infantil en entornos digitales.

Las divisiones de Investigaciones y Cibercrimen ejecutaron los operativos de manera simultánea, con apoyo de áreas especializadas en narcocriminalidad y delitos complejos en Río Gallegos y otras localidades.

El superintendente de Policía Judicial de Santa Cruz, Daniel Carrillo señaló que “se trata de delitos graves que requieren una respuesta coordinada entre distintas áreas”, mientras que desde el Departamento de Investigaciones subrayaron la magnitud del operativo y el trabajo técnico realizado.

El objetivo central de estas acciones es desarticular redes de distribución de material de abuso sexual infantil y reforzar los mecanismos de protección de niños, niñas y adolescentes en entornos digitales. (Agencia OPI Santa Cruz)