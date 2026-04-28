Torres mueve piezas en Economía y Salud provincial

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(OPI Chubut) – El mandatario provincial oficializó rotaciones en tres dependencias de alto peso presupuestario. Miguel Arnaudo salta del ministerio contable al manejo del sistema previsional.

Durante la jornada del martes, el gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, ejecutó una reforma en la estructura jerárquica de Fontana 50. Las modificaciones eyectaron a funcionarios de las carteras de Salud, Economía y del Instituto de Seguridad Social y Seguros (ISSyS).

El Ejecutivo justifica las rotaciones bajo la premisa de una nueva etapa de gestión orientada a consolidar resultados. La realidad de los expedientes marca un reacomodamiento en dependencias que traccionan el mayor volumen de gasto público y que condicionan la relación financiera con el bloque patagónico y Santa Cruz.

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Torres argumentó la maniobra administrativa mediante declaraciones oficiales. El mandatario provincial sostuvo que los cambios buscan fortalecer los equipos de trabajo para sostener el rumbo político y avanzar con los compromisos pendientes de la administración pública.

La reorganización del esquema gubernamental incluye los siguientes nombramientos exactos, de acuerdo a los datos analizados:

Sergio Wisky asume la conducción de la Secretaría de Salud de la provincia . Ocupa la vacante que deja Denise Acosta para intentar mejorar la calidad de atención en el territorio chubutense.

asume la conducción de la . Ocupa la vacante que deja para intentar mejorar la calidad de atención en el territorio chubutense. Miguel Arnaudo abandona el cargo de Ministro de Economía y toma el control de la presidencia del ISSyS . Reemplaza en esa función central a Martín Sterner .

abandona el cargo de y toma el control de la presidencia del . Reemplaza en esa función central a . Gustavo Paz desembarca como nuevo titular del Ministerio de Economía. El funcionario toma la tarea de sostener el equilibrio fiscal, continuar el ordenamiento de las cuentas y acompañar el desarrollo productivo.

El traslado de Arnaudo al ente que administra la obra social evidencia el interés de la Gobernación por auditar los fondos del sistema previsional provincial de forma directa, colocando a un perfil netamente económico en esa silla.

Las designaciones principales suman un último movimiento en el organigrama del área de Gobierno. Víctor Candia ingresa formalmente como Subsecretario de Asuntos Municipales en reemplazo de Genaro Pérez. (Agencia OPI Chubut)