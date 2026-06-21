Lanzarán una aplicación para reclamos urbanos

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(OPI Chubut) – La municipalidad de Comodoro Rivadavia lanzará una aplicación para que se puedan efectuar reclamos sobre los servicios urbanos que presta el municipio.

Así lo informó el secretario de Infraestructura, Fernando Ostoich previo al lanzamiento de “Mi Calle”, una herramienta digital donde ante los reclamos se podrán seguir el estado en línea.

La aplicación busca generar un “canal directo entre los vecinos y las áreas municipales, eliminando intermediarios” indicó el funcionario y donde cada usuario podrá hacer el seguimiento de su trámite hasta su resolución.

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Los vecinos podrán informar “distintos inconvenientes, entre ellos baches, calles que requieren mantenimiento con maquinaria vial, pérdidas de agua, fallas en el alumbrado público y aperturas de calzada o veredas realizadas sin autorización”.

Ostoich aseveró que “muchas veces se rompe una vereda sin autorización y después no se restaura en las condiciones en las que estaba. Queremos que el vecino tenga una forma más cómoda de hacer ese reclamo desde su teléfono”.

El municipio prevé que la digitalización permitirá agilizar los tiempos de respuesta y mejorar el análisis de la información. (Agencia OPI Chubut)