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(OPI TdF) – El Sindicato de Profesionales de la Salud (SIPROSA) que nuclea a médicos y profesionales de la salud de Tierra del Fuego advirtió del impacto en la fuga de profesionales que está registrándose en la provincia en los últimos años.

Así lo indicó la entidad gremial tras un acuerdo de recomposición para las guardias médicas, aunque resolvió continuar con el plan de lucha porque indicaron que los valores que se pagan a los profesionales “siguen entre los más bajos del país”.

Esta situación deriva en que presenta “dificultades para retener especialistas en el sistema público de salud”.

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El secretario de Organización de SIPROSA, Daniel Romero se refirió a la propuesta del gobierno de una recomposición cercana al 50% para las guardias médicas, distribuida en tres tramos entre junio y agosto.

Pese al porcentaje anunciado, los valores continúan siendo bajos en términos absolutos dado que “las guardias mejor remuneradas no alcanzan actualmente los 9 mil pesos por hora, mientras que en otros casos el valor ronda los 2 mil pesos. Tenemos las guardias más bajas del país. Cualquier provincia, por más complicada que esté, paga más que Tierra del Fuego”.

El dirigente afirmó que “el 60% de los médicos tiene menos de cinco años de residencia en Tierra del Fuego, por lo que muchos evalúan alternativas laborales en otras jurisdicciones cuando la ecuación económica deja de ser favorable”. (Agencia OPI Tierra del Fuego)