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(OPI TdF) – Mediante un anteproyecto de ley impulsado por el Sindicato Unido de Educadores Técnicos de la República Argentina (SUETRA) se presentó en la Cámara de Diputados de Tierra del Fuego una iniciativa para modificar la Ley 424, que regula las convenciones colectivas de trabajo del sector docente, con el objetivo de ampliar la participación sindical en la mesa de negociación.

El pedido de SUETRA busca modificar las condiciones actuales de la mesa de negociación salarial donde se permita la participación de otras asociaciones sindicales con personería gremial o simple inscripción en la negociación colectiva del sector.

La iniciativa apunta a terminar con la representación exclusiva del Sindicado Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) y garantizar “mayor pluralidad en la mesa paritaria”.

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En los fundamentos del proyecto, la reforma “no es sólo una reforma técnica”, sino “un acto de estricta justicia social para quienes ejercen la docencia” en Tierra del Fuego.

El proyecto propone modificar el artículo 9°, para establecer la pluralidad en la negociación colectiva docente, y el artículo 14°, a fin de que el número de paritarios asignados al sector trabajador se distribuya de manera proporcional entre las asociaciones sindicales habilitadas. (Agencia OPI Tierra del Fuego)