Chubut registró 100 mil visitas en áreas naturales protegidas

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El Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas de Chubut difundió el balance de ingresos a las reservas faunísticas costeras operativas entre septiembre de 2025 y abril de 2026. Los registros oficiales contabilizan el tránsito de 100.000 personas a lo largo de las distintas colonias de pingüinos de Magallanes.

El tráfico corresponde a visitantes de tránsito diurno y no garantiza pernoctaciones hoteleras automáticas en las localidades aledañas. La cartera provincial desglosó la composición de este volumen de individuos:

El 60% correspondió a turistas residentes en el mercado nacional.

correspondió a turistas residentes en el mercado nacional. El flujo extranjero dependió del amarre de 30 cruceros internacionales.

cruceros internacionales. El Área Natural Protegida Punta Tombo absorbió picos de 650 ingresos diarios durante los fines de semana largos.

La administración provincial ejecutó un paquete de obras para mantener la operatividad de los predios fiscales. Las intervenciones en infraestructura técnica incluyeron:

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Instalación de paneles solares y optimización del tratamiento de aguas.

Habilitación de redes para el cobro digital y conectividad general.

Colocación de cámaras de seguridad con monitoreo centralizado.

Contratación de nuevos guardafaunas para el período 2025-2026.

El sector privado reportó variaciones en su rentabilidad a partir de las campañas oficiales. El operador Guillermo Paats, administrador de la Estancia San Lorenzo en Península Valdés, confirmó una mejora en el volumen de tickets cortados durante marzo frente al estancamiento de años anteriores.

El empresario atribuyó este incremento a la maquinaria de promoción estatal sobre la temporada de orcas. La maniobra gubernamental requirió fondos públicos para la logística y el traslado de periodistas. “Por primera vez en 30 años que tiene San Lorenzo, la Provincia llevó un Fam Press de medios de la zona para mostrar los atractivos de la Estancia“, detalló Paats.

El Gobierno del Chubut mantiene activa la operatividad del Área Natural Protegida Cabo Dos Bahías en las inmediaciones de Camarones. La gerencia operativa de la estancia privada proyecta la apertura total de sus instalaciones durante todo el mes de abril para la próxima temporada 2026/2027. (Agencia OPI Santa Cruz)