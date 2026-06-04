El comercio bilateral con Brasil cayó 11,8% interanual en mayo

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Un desplome interanual del 11,8% en el intercambio total con Brasil pulveriza el relato oficial de reactivación en los flujos del comercio exterior. Las planillas exponen que la recesión interna amortiguó el rojo comercial mediante un freno abrupto en las importaciones de insumos industriales y bienes de capital.

El rojo comercial acumulado en los primeros cinco meses de 2026

El informe de comercio bilateral que elaboró la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) fijó el intercambio bilateral con Brasil en U$S 2520 millones en mayo de 2026. Esta cifra representa una contracción real frente a los U$S 2856 millones anotados en mayo de 2025, a pesar de un avance marginal del 1,7% respecto a abril pasado.

Las estadísticas oficiales de la CAC muestran que las exportaciones argentinas hacia el mercado brasileño sumaron U$S 1194 millones, un alza interanual del 2,8%. Por el contrario, las importaciones desde el territorio vecino retrocedieron hasta los U$S 1326 millones, lo que equivale a una caída del 21,7% interanual que deprimió el nivel de actividad de las terminales locales.

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De acuerdo con el anexo estadístico de la entidad empresaria, el saldo comercial de los primeros cinco meses de 2026 acumuló un resultado negativo de U$S 953 millones para Argentina. El bache financiero es menor al déficit de U$S 2431 millones registrado en el mismo lapso de 2025, una mejora contable que responde estrictamente al cepo importador implícito que impone la falta de divisas.

La tenue suba del 2,8% en los despachos locales a Brasil se sostuvo por el repunte de cuatro sectores específicos de la economía:

Vehículos automotores de pasajeros.

Aluminio, con fuerte incidencia en la producción de la planta de Aluar en la Patagonia.

Polímeros de etileno en forma primaria.

Propano y butano licuado, hidrocarburos clave extraídos de las cuencas del sur del país.

La caída del 21,7% en las compras externas obedeció a la parálisis en las importaciones de vehículos de carretera, partes y accesorios de vehículos automotores, material para transporte de mercadería y unidades automotoras de pasajeros.

El reporte de la CAC ubicó a Argentina en el cuarto lugar entre los proveedores de Brasil con sus U$S 1194 millones, detrás de China, Hong Kong y Macao (U$S 6799 millones), Estados Unidos (U$S 3211 millones) y Rusia (U$S 1330 millones). En el rol de comprador, el país quedó tercero detrás del bloque de China (U$S 10.497 millones) y Estados Unidos (U$S 3090 millones).

Mientras Argentina exhibe debilidad estructural en sus cuentas, las ventas globales de Brasil subieron 6,6% al pasar de U$S 29.920 millones a U$S 31.904 millones. Sus importaciones avanzaron 5,3%, moviéndose de U$S 22.860 millones a U$S 24.081 millones, dejando un superávit brasileño de U$S 7823 millones para encadenar 15 meses de balance positivo. (Agencia OPI Santa Cruz)