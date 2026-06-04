Tres testimonios reactivan la causa contra Cristina Kirchner

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La parálisis técnica en el Tribunal Oral Federal N° 7 frenó las declaraciones de tres testigos institucionales en el marco del juicio por dádivas y sobreprecios que involucra a la expresidenta Cristina Kirchner. El tribunal fijó para la jornada de hoy la comparecencia del exministro de Economía Roberto Lavagna, el financista Leonardo Fariña y la exlegisladora Mariana Zuvic.

Los secretarios del juzgado suspendieron las audiencias fijadas para el martes pasado debido a un desperfecto en el servicio de conectividad digital dentro del perímetro judicial. Los magistrados consideran que las tres declaraciones aportan elementos probatorios determinantes para definir la responsabilidad penal de exfuncionarios y empresarios imputados por el cobro de retornos ilegales.

Roberto Lavagna detallará las auditorías internas que ejecutó durante su gestión ministerial bajo el mandato de Néstor Kirchner. El exjefe de la cartera económica ya expuso estos antecedentes ante el tribunal de la causa Vialidad, donde ratificó la cartelización de los contratos viales.

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El imputado colaborador Leonardo Fariña aportará datos sobre la estructura financiera que utilizó el constructor Lázaro Báez. El financista ratificó en actas previas que el empresario santacruceño operaba como testaferro del Poder Ejecutivo Nacional para canalizar fondos públicos hacia el circuito bancario internacional.

Mariana Zuvic cerrará la lista de testimoniales prevista por las autoridades del Tribunal Oral Federal N° 7. La ex parlamentaria presentará los anexos documentales de las denuncias públicas que promovió contra las administraciones kirchneristas por enriquecimiento ilícito.

Las estadísticas del expediente exponen una marcada ralentización del proceso judicial durante el último mes. El tribunal examinó a ocho testigos de una lista de 43 convocados durante el período de mayo. Las declaraciones de los peritos extendieron los plazos procesales habituales.

La testigo Hilda Horovitz ratificó ante los jueces la ruta de la recaudación ilegal que administraba su expareja. La declaración de la mujer validó las anotaciones del chofer Oscar Centeno respecto al traslado físico de bolsos con dinero en efectivo hacia el departamento de los exmandatarios. (Agencia OPI Santa Cruz)