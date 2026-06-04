Santa Cruz enfrenta subas en el cargo fijo de gas por redes

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El Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENREGE) aplicó un ajuste en las tarifas de gas natural y propano indiluido por redes que golpea el bolsillo de los usuarios patagónicos bajo el eufemismo de una “readecuación de costos”. La medida extiende la emergencia energética hasta el 31 de diciembre de 2027.

El nuevo costo del gas propano y el impacto en Camuzzi Gas del Sur

La Secretaría de Energía ordenó al ENREGE fijar el valor del gas propano indiluido por redes en un 60% del precio calculado según los procedimientos técnicos vigentes. Esta disposición unifica los costos para las localidades del interior que carecen de conexión al gas natural convencional y dependen del sistema de abastecimiento por redes de GLP (Gas Licuado de Petróleo).

La normativa nacional afecta de manera directa a Chubut, Santa Cruz y Neuquén. En este territorio, la aplicación del nuevo cuadro tarifario queda bajo la responsabilidad operativa de las empresas operadoras Camuzzi Gas del Sur, HIDENESA y la provincial Distrigas S.A.

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El esquema oficial determina que las prestatarias deben mantener en las liquidaciones las bonificaciones del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). Las resoluciones publicadas este jueves en el Boletín Oficial obligan a las empresas a publicar estos cuadros en diarios de gran circulación por un plazo mínimo de 3 días.

El desglose de los cargos fijos y las variables por región

El control de los anexos tarifarios expone asimetrías marcadas en los valores que pagarán los usuarios residenciales de menor consumo de la categoría R1:

Región Pampeana y Sur : Los clientes bonaerenses de Camuzzi Gas Pampeana pagarán un cargo fijo de $13.034,97 y un costo variable de $361,63 por metro cúbico.

: Los clientes bonaerenses de pagarán un cargo fijo de y un costo variable de por metro cúbico. Cuyo : En Mendoza, la Distribuidora de Gas Cuyana fijó el cargo fijo inicial en $17.890,82 y el valor por metro cúbico en $399,97 .

: En Mendoza, la fijó el cargo fijo inicial en y el valor por metro cúbico en . Litoral : En Santa Fe, la empresa Litoral Gas determinó un cargo fijo base de $11.085,09 .

: En Santa Fe, la empresa determinó un cargo fijo base de . Noreste (NEA): La distribuidora Gas Nea S.A. aplicará tarifas plenas sin subsidio por red convencional, con valores por metro cúbico que escalan desde $452,63 en Corrientes hasta $502,93 en Formosa. (Agencia OPI Santa Cruz)