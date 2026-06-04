Gobernadores resisten el proyecto oficial para eliminar las PASO

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El conflicto por la reforma electoral expone la falta de una mayoría legislativa propia en el Senado. El presidente Javier Milei carece del respaldo de sus aliados políticos para avanzar con la eliminación definitiva de las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Ante este escenario adverso, el círculo cerrado del Poder Ejecutivo evalúa alternativas de emergencia para modificar el sistema de votación vigente.

Los asesores de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, analizan dos opciones técnicas concretas. La primera alternativa consiste en suspender las primarias por única vez para el próximo turno electoral. La segunda opción bajo análisis implica transformar el proceso en unas Elecciones Primarias Abiertas y Simultáneas (PAS), quitando el carácter obligatorio para los votantes.

Un funcionario de la mesa política de la Casa Rosada confirmó que la meta del gobierno nacional permanece firme. Los operadores oficiales admiten que si los bloques aliados coinciden en la suspensión, el oficialismo aceptará un proyecto de ley propio de los sectores socios con propuestas alternativas en el Congreso.

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La inviabilidad técnica de la Boleta Única

El ministro del Interior, Diego Santilli, ratificó la postura gubernamental tras reunirse con los gobernadores del Norte Grande en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI). El funcionario fundamentó el reclamo en el costo financiero millonario del despliegue electoral y en el malestar social por la cantidad de votaciones consecutivas en las provincias que desenganchan sus calendarios.

Fuentes técnicas del oficialismo señalaron la inviabilidad de aplicar la Boleta Única de Papel (BUP) si se mantienen las elecciones primarias tradicionales. La estructura de la BUP colapsaría físicamente debido a la cantidad excesiva de listas y ofertas electorales que compiten en esa instancia previa. Por este motivo, el Poder Ejecutivo exige una sanción completa que reestructure el régimen de los partidos políticos.

El proyecto de ley del gobierno incluye cláusulas restrictivas para achicar el padrón de fuerzas habilitadas. La normativa eleva los pisos mínimos de afiliación necesarios para registrar un partido político a nivel nacional. Asimismo, el texto legal establece un umbral de votos obligatorio en las elecciones generales para retener la personería jurídica e institucional. El debate parlamentario permanece paralizado y la Presidencia carece de una fecha cierta para iniciar el tratamiento de la ley en el recinto. (Agencia OPI Santa Cruz)