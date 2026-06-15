Universidades paralizan las clases ante la caída del salario

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La Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires y Conadu Histórica rechazan la suba salarial del 21,3% acordada entre el Poder Ejecutivo y los rectores.

La Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires (AGD-UBA) y la federación Conadu Histórica convocaron a un paro total de actividades en las universidades públicas que comenzará el martes 16 y se extenderá hasta el sábado 20. La medida de fuerza surge tras el rechazo de las bases al acta paritaria firmada por el Gobierno Nacional y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la cual frena la aplicación plena de la Ley de Financiamiento Universitario. Este paro representa la ruptura del consenso que la gestión del presidente Javier Milei intentó tejer con las conducciones académicas.

El acuerdo cuestionado establece un incremento del 21,3% para el mes de junio y un 3% adicional para septiembre. El documento oficial también contempla partidas presupuestarias específicas para los hospitales universitarios y fondos de funcionamiento complementarios. Los sindicatos combativos denuncian que estos porcentajes consolidan la pérdida del poder adquisitivo frente a la inflación real acumulada.

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Laura Carboni, secretaria general de AGD-UBA, afirmó que las bases impusieron el rechazo al pacto debido al repudio generalizado entre los trabajadores del sector. La dirigente gremial precisó que el texto firmado a espaldas de los docentes vulnera la Ley de Financiamiento, la cual exige una recomposición salarial obligatoria superior al 50% para el personal de las casas de altos estudios.

Asambleas de trabajadores autoconvocados coordinaron las protestas en las principales ciudades del país durante el último fin de semana. El plan de lucha incluye movilizaciones en las provincias y la evaluación de nuevos paros por tiempo indeterminado si el Ministerio de Capital Humano no convoca a una nueva mesa de negociación paritaria. (Agencia OPI Santa Cruz)