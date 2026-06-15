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Mientras el presidente de Francia, Emmanuel Macron, defiende la aplicación del impuesto local sobre los servicios digitales a las plataformas multinacionales, el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, responde con la promesa de activar un gravamen aduanero del 100% a las importaciones de vino y champán galos. El contraste entre la agenda de soberanía fiscal europea y la política de represalia directa de la Casa Blanca tensa la cumbre de líderes del G7 desde las primeras horas de deliberación.

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El jefe de Estado norteamericano arribó este lunes 15 de junio de 2026 a suelo francés para integrarse al foro multilateral de las economías más industrializadas del planeta, según reportó la agencia de noticias Xinhua. Los cables diplomáticos confirman que el reclamo tarifario opera como un mecanismo de presión directa para forzar la anulación de la normativa impositiva dictada por la administración de París contra firmas tecnológicas norteamericanas.

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Las declaraciones que consigna el periódico New York Post ratifican que el magnate transmitió la advertencia de manera personal al mandatario anfitrión antes de abordar los paneles de discusión sectorial. El esquema defensivo de la delegación de Washington apunta a blindar la rentabilidad operativa de sus firmas globales frente a los marcos tributarios unilaterales vigentes en el continente europeo.

La agenda paralela del titular del Ejecutivo de Estados Unidos incluye la organización de un mitin masivo en Washington previsto para el próximo 4 de julio, fecha que conmemora los 250 años del país norteamericano. Los reportes provistos por el servicio informativo RFI detallan la planificación de un festival previo que iniciará formalmente el 24 de junio a las 19:00 hora local (23:00 GMT) en los predios del Monumento a Lincoln y el Monumento a Washington.

Los datos de la planificación logística oficial para las celebraciones en territorio norteamericano contemplan:

La participación activa del cantante de música country Lee Greenwood y del intérprete lírico Christopher Macchio .

y del intérprete lírico . El sobrevuelo coordinado de escuadrones de caza de precisión y bombardeos furtivos controlados por pilotos militares.

El financiamiento de la restauración del estanque de reflexión mediante fondos gestionados con anterioridad por el propio mandatario de Estados Unidos.

Las publicaciones del líder republicano en la plataforma digital Truth Social ratifican que los discursos y las exhibiciones aéreas buscan proyectar la fortaleza interna de su administración ante la opinión pública global. Las autoridades operativas del distrito federal coordinan las tareas de seguridad vial ante la masividad proyectada para el espectáculo final de fuegos artificiales. (Agencia OPI Santa Cruz)