Europa desplegará misión naval en el estrecho de Ormuz

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Mientras el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmail Baghaei, exige la venta libre de petróleo y productos petroquímicos tras el memorando con Estados Unidos, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, contesta con el envío inmediato de buques de guerra a la región. La deconstrucción de las declaraciones oficiales expone que la diplomacia multilateral no confía en las garantías de seguridad de Teherán, activando un dispositivo militar de contención en el estrecho de Ormuz al margen de los canales norteamericanos.

El mandatario galo ratificó la iniciativa bélica este lunes 15 de junio de 2026 durante una entrevista concedida a la cadena de televisión pública TF1, en las horas previas al inicio formal de la cumbre de líderes del G7 en la ciudad de Évian. La operación militar cuenta con el respaldo operativo de Países Bajos e Italia, naciones que aportarán fragatas y buques cazaminas para conformar una coalición de escolta marítima internacional.

La movilización europea busca neutralizar cualquier intento iraní de imponer un peaje o control discrecional sobre el tráfico en el canal, por donde circula el 20% del consumo mundial de petróleo. Emmanuel Macron confirmó que obtuvo la autorización de Omán para operar dentro de sus aguas territoriales, aislando la posición geopolítica de las fuerzas navales de la República Islámica.

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Por su parte, el funcionariado iraní acelera la retórica comercial para condicionar la tregua técnica de 60 días firmada digitalmente con la administración de Donald Trump. Los registros oficiales de la cancillería persa exponen la debilidad de su economía interna, asfixiada por años de sanciones que ahora pretenden disolver mediante la presión sobre el flujo energético global.

Los puntos críticos del despliegue militar europeo incluyen:

El envío del portaaviones francés Charles de Gaulle , capaz de alcanzar la zona de conflicto en un plazo de 48 a 72 horas.

, capaz de alcanzar la zona de conflicto en un plazo de 48 a 72 horas. La integración de unidades de superficie de la Marina Real británica bajo un mando operativo unificado con las fuerzas galas.

bajo un mando operativo unificado con las fuerzas galas. El despliegue de sistemas de detección de minas submarinas provistos por las armadas italiana y neerlandesa.

La desconfianza continental radica en la ambigüedad del texto preliminar del entendimiento, el cual establece el levantamiento del bloqueo naval norteamericano pero deja zonas grises respecto a la custodia efectiva del libre tránsito. La misión de la Unión Europea operará como un cerrojo armado que vigilará el comportamiento de las patrullas del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. (Agencia OPI Santa Cruz)