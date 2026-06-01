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(Por: Rubén Lasagno) – En una nota (N°479/26) del19 de mayo 2026 remitida desde la Secretaría Legal y Técnica de la Gobernación al Presidente de la Cámara de Diputados Fabián Leguizamón, le informó a ese Cuerpo que el Gobernador vetó la Ley sancionada el 23 de abril del año 2026, por la cual las regalías mineras se aumentaba del 3% actual al 5%, resguardando este 2% de diferencia para distribuir entre los municipios.

La nota expresa textualmente “Por el citado instrumento legal se veta en todas sus partes la Ley sancionada por la Honorable Legislatura Provincial en sesión ordinaria de fecha 23 de abril del año 2026. mediante la cual se establece que la Provincia de Santa Cruz cobrará un cinco (5%) por ciento en concepto de regalías mineras sobre el valor “boca mina” del mineral extraído para aquellos proyectos mineros que inicien la construcción de la etapa de explotación después de la entrada en vigencia de la Ley Nacional 27743”.

De esta manera el gobierno rehúsa aumentar el concepto de regalías mineras que debiera cobrar por la explotación de minerales a partir de la ley nacional 27743, aun cuando dicha norma fue aprobada por unanimidad en la legislatura provincial.

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Los motivos por los cuales el gobernador se niega a gravar las nuevas explotaciones con un 5% no trascendieron. Esta actitud se contrapone con el discurso político sobre el déficit y la necesidad que tienen los municipios a los cuales la provincia (dice el Ejecutivo) no puede asistir por falta de recursos.

El gobierno provincial vetó la Ley que aumenta de 3 a 5% las regalías mineras

Como paradoja, es el propio gobierno que impulsa un endeudamiento multimillonario en dólares aduciendo que no posee recursos para realizar obras y asistir a las municipalidades que tienen postergadas algunas iniciativas.

La pregunta es si este veto es una respuesta a la posición de la mayoría de los diputados contra el endeudamiento en 660 millones de dólares o es una cobertura encubierta que hace el Ejecutivo a la corporación minera que presiona desde la época de Daniel Peralta como gobernador, cuando éste pretendió instalar una medida similar y fue lapidado por el kirchnerismo que anuló per se la iniciativa en la misma Cámara?. (Agencia OPI Santa Cruz)