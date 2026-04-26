En El Calafate arrojaron huevos al diputado libertario Jairo Guzmán 

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El diputado nacional Jairo Guzmán (LLA) fue agredido con huevazos en El Calafate el viernes por la noche cuando estaba por ingresar a una actividad partidaria en un local ubicado sobre calle Olga Lüteral al 1100.

Guzmán fue repudiado por vecinos, militantes del gremio ATE y referentes del Frente Cultural Calafate por sus intervenciones ante la modificación de la ley de Glaciares.

En la previa a la votación en la Cámara de Diputados, el legislador cuestionó a los sectores críticos a los cambios de la ley al sostener que “quiero creer que son personas que no desarrollaron mucho conocimiento o les faltó ácido fólico cuando eran chiquitos”.

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Guzmán descartó que el Glaciar Perito Moreno “tenga algo que ver con la ley” porque destacó que se encuentra protegido en un parque nacional.

Además de huevos hacia la camioneta que condujo al diputado, le profirieron insultos y cánticos mientras llegaba la policía al lugar. (Agencia OPI Santa Cruz)