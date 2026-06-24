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(OPI TdF) – El Ministerio de Salud de Tierra del Fuego llevó adelante los exámenes correspondientes al concurso para el ingreso a las residencias del sistema público de salud provincial.

Se trata de exámenes escritos con “una duración de cuatro horas, durante las cuales los postulantes debieron desarrollar las respuestas correspondientes a cada disciplina” indicaron desde la cartera de Salud.

En la sede del organismo en Ushuaia rindieron tres postulantes, mientras que otros tres realizaron la evaluación en la Casa de Tierra del Fuego en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

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También se realizaron los exámenes de los postulantes a la Residencia Interdisciplinaria de Salud Mental Comunitaria (RISAMC).

En el Centro de Abordaje Integral de Salud Mental de Río Grande rindieron cinco aspirantes a ocupar vacantes destinadas a trabajadores sociales, psicólogos, enfermeros y terapistas ocupacionales.

También hubo un caso de un postulante cuya evaluación se concretó en la Casa de Tierra del Fuego en Buenos Aires.

El director de Residencias Médicas de la provincia, Alejandro Liao informó que “algunos de los profesionales inscriptos optaron por rendir exámenes de residencias en otras jurisdicciones debido a la coincidencia de fechas entre las convocatorias”.

Tras la publicación del orden de mérito y la correspondiente adjudicación de vacantes, el cronograma prevé un primer ingreso de residentes el próximo 1° de septiembre. En tanto, en agosto próximo se abrirán las inscripciones a una segunda instancia de incorporación que se concretará el 1° de octubre. (Agencia OPI Tierra del Fuego)