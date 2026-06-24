Ajuste de Mirgor elimina el pago tradicional de extras

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(OPI TdF) – La firma automotriz radicada propone modificar convenios colectivos mediante la homologación de categorías operarias y la equiparación salarial entre las terminales del norte y sur.

Cuatro representantes gremiales constituirán el nuevo cuerpo unificado que la empresa Mirgor busca imponer a los delegados de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) en Río Grande, conforme al expediente que evaluó este medio. El plan corporativo quita fueros y licencias sindicales vigentes en las plantas electrónicas y automotrices.

En Ushuaia, la gerencia proyecta la unificación salarial y toma el esquema de la capital provincial como referencia obligatoria. Los directivos de la firma Famar coordinarán las asambleas de trabajadores previamente para eliminar el impacto negativo sobre la producción manufacturera diaria.

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En junio de 2026, la conducción empresaria sumó un plan de retiros voluntarios y la revisión estricta de las justificaciones por ausentismo médico. Los administradores desafectarán al personal que registre elevados índices de inasistencias o demuestre un bajo desempeño laboral en los talleres. (Agencia OPI Tierra del Fuego)