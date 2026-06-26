Dos terremotos en Venezuela dejan 589 muertos y destrozos

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El jefe del Parlamento, Jorge Rodríguez, confirmó 2.980 heridos y 250 edificios destruidos, en tanto que la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU coordina el arribo urgente de 18 células internacionales de rastreo.

El balance del régimen venezolano que contabiliza 157 personas desaparecidas tras los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 choca contra el monitoreo de la plataforma independiente Desaparecidos Terremoto Venezuela, la cual documenta 23.008 civiles con paradero desconocido. El sismo que golpeó la noche del miércoles la capital, Caracas, y el estado de La Guaira, provocó además la muerte confirmada de 589 personas y heridas a otras 2.980, según el informe que emitió el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, declaró formalmente al estado de La Guaira como zona de desastre natural. Reportes locales en ese distrito describen escenas de saqueos a comercios y múltiples viviendas derrumbadas. A la crisis habitacional se suma que 2.927 familias se encuentran damnificadas y al menos 200 personas permanecen atrapadas bajo las estructuras colapsadas.

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El pánico persiste en la región central del país debido a la actividad telúrica posterior. Conforme a los registros del gobierno de Venezuela, los sismógrafos detectaron cerca de 214 réplicas luego de los dos temblores principales. Esta inestabilidad del terreno complica las tareas operativas sobre los 250 edificios que resultaron afectados o destruidos en toda la línea costera y metropolitana.

Ante la magnitud de la tragedia, más de 16 países pusieron en marcha un masivo dispositivo de asistencia humanitaria para auxiliar a las poblaciones afectadas. El portavoz de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, Jens Laerke, detalló en rueda de prensa que el despliegue global contempla un total de 25 agrupaciones especializadas operando en el terreno.

De acuerdo con el reporte del organismo internacional, 18 divisiones actúan como células urbanas de rastreo. Las comitivas técnicas provienen de las siguientes delegaciones estatales:

Suiza , Estados Unidos , Países Bajos y Francia .

, , y . Qatar , República Checa , Alemania y Jordania .

, , y . Reino Unido , España , Italia y El Salvador .

, , y . México , Chile , Colombia y Argentina .

, , y . República Dominicana y Ecuador.

Los contingentes pertenecientes a las administraciones de Suiza, Estados Unidos, Italia, El Salvador, México, Colombia y Chile ya completaron su arribo a la zona de desastre. Las misiones de rescate extranjeras restantes completarán su desembarco en el transcurso de este viernes o durante las próximas jornadas. (Agencia OPI Santa Cruz)