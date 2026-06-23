La petrolera INTEROIL SA hace las valijas

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(Por: Rubén Lasagno) – La investigación que vamos a desarrollar a continuación no es un tema nuevo. En OPI Santa Cruz el 14 de octubre del 2024 publicamos una nota titulada “Superficiario de Santa Cruz denuncia que la operadora INTEROIL no paga la servidumbre, no dan la cara, le deben a todos los proveedores y Energía, no responde”.

El artículo que publicamos en esa oportunidad exponía la denuncia pública de los superficiarios petroleros (propietarios de campos) de Santa Cruz, representados en la voz de Juan Carlos Cozzeti de El Calafate, ante el accionar irregular de la petrolera INTEROIL ARGENTINA SA y la falta de respuestas por parte del Estado provincial ante los reclamos que habían cursado pidiendo ayuda al propio gobierno.

Los superficiarios denunciaban estar atrapados en una situación de indefensión total, siendo víctimas del vaciamiento económico y ambiental de una operadora petrolera frente a un Estado provincial que omitía sus funciones de control y hacía la vista gorda.

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Hoy 23 de junio de 2026, ocho meses después de aquella nota, todo sigue igual.

Es precisamente que ocho años después, a este informe que vamos a desarrollar hoy le podríamos haber puesto cualquiera de estos títulos:

Silencio cómplice. Interoil SA se fuga del país dejando deudas y la provincia mira hacia otro lado

¿Encubrimiento oficial?. El gobierno ignora los reclamos mientras Interoil SA prepara su retirada con yacimientos abandonados

Vía libre para la impunidad. Interoil SA abandona el país sin pagar y el Ministerio de Energía archiva las denuncias

Deudas, embargos y un Estado sordo. Los oscuros secretos detrás de la salida de Interoil SA de la provincia

Documentos exclusivos

OPI Santa Cruz accedió a los documentos donde superficiarios petroleros de la provincia han iniciado un reclamo judicial por falta de pago y embargo contra la empresa INTEROIL ARGENTINA SA, agravado por el abandono de sus yacimientos, su inminente salida del país y la total falta de intervención del Ministerio de Energía de la provincia de Santa Cruz frente a las denuncias y a los sucesivos reclamos realizados por escrito ante el titular de la cartera Jaime Álvarez.

Ante la falta de respuesta por parte de la UTE y las autoridades provinciales, los superficiarios perjudicados iniciaron acciones legales. La demanda se radicó en CABA porque la última actualización del convenio con la empresa ROCH SA registraba domicilio en esa ciudad.

La petrolera INTEROIL SA hace las valijas

La concesión de estos yacimientos santacruceños involucrados, Campo Bremen (planta San Lorenzo) y Nortero Norte (El Mendocino) pasó por varias operadoras a lo largo del tiempo (Galacco, Chevron, San Jorge) hasta llegar a Roch. Cuando Roch decidió vender sus activos y retirarse, las áreas fueron compradas por IOG ReSources SA e INTEROIL, quedando esta última como la encargada de operar los pozos en la provincia.

El documento señala que la última actualización del convenio formal por las servidumbres se había firmado bajo la gestión de ROCH SA, fijando el domicilio legal de la empresa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Este es un detalle clave que explica por qué un conflicto operativo en la Patagonia termina judicializado en la Capital Federal.

Como INTEROIL ARGENTINA SA tomó el control de la operación, los dueños de los campos radicaron la demanda y buscaron la conciliación en CABA basándose en el domicilio de ese último convenio vigente. Sin embargo, frente a la justicia porteña, INTEROIL desconoció directamente la deuda reclamada por los superficiarios.

En síntesis, el problema de fondo, una maniobra bastante frecuente en estas transiciones corporativas, es que INTEROIL adquirió los derechos de explotación que dejó Roch, pero se niega a hacerse cargo de las obligaciones, deudas y convenios de servidumbre que venían atados a esa operación, cortando el diálogo y vaciando el área.

Como resultado de la demanda, un juzgado de CABA dictó una medida cautelar que estableció el embargo preventivo de instalaciones en los yacimientos Campo Bremen (planta San Lorenzo) y Nortero Norte (El Mendocino). Al acudir al lugar para efectivizar la notificación, se confirmó que el yacimiento estaba abandonado, situación que los superficiarios ya le habían advertido al Ministerio de Energía de la provincia.

Estos le enviaron reiteradas notas y Cartas Documento al Ministerio de Energía para informar sobre el abandono y el embargo, solicitando su intervención, pero nunca fueron respondidas.

Los demandantes se enteraron de que INTEROIL ARGENTINA SA planea retirarse de Argentina. Por este motivo, le solicitaron al Ministro Álvarez que no le otorgue el libre de deuda a la empresa petrolera, pero hasta la fecha, los superficiarios continúan sin obtener ningún tipo de respuesta del gobierno de Santa Cruz.

Lo grave de todo esto es que los superficiarios perjudicados intentaron una conciliación en la justicia porteña, pero INTEROIL ARGENTINA S A desconoció directamente la deuda reclamada y cortó todo contacto posterior.

Pero peor aún es que los propietarios enviaron reiteradas notas y Cartas Documento al Ministerio de Energía para informar sobre el abandono y el embargo, solicitando su intervención, pero nunca fueron respondidas por Jaime Álvarez y los superficiarios no dejan de asombrarse ante la actitud de ignorancia que tiene el gobierno provincial, precisamente en origen petrolero, que conoce perfectamente cómo funciona el mecanismo, los contratos, las vinculaciones de las empresas en los campos privados y las obligaciones que tienen tanto las empresas como el gobierno provincial a través de sus ministerios de Energía y medio ambiente, que indefectiblemente debe mediar en estos casos como autoridad de aplicación en el sector de la producción hidrocarburífera y al menos, debiera ocuparse de un tema que afecta de manera directa a superficiarios de Santa Cruz.

Juan Carlos Cozzetti, propietario del establecimiento “E. Mendocina” personalmente le envió nota al Ing. Jaime Horacio Alvarez, Ministro de Energía y Minería de la Provincia de Santa Cruz aquel 8 de octubre de 2025 a la que tuvimos acceso y jamás fue respondida por la autoridad provincia.

Acciones que nunca tuvieron respuestas

De acuerdo a documentos exclusivos a los que accedió OPI Santa Cruz consta allí que el l superficiario Carlos Cozzetti, de forma individual, denunció que desde el 1 de julio de 2025 la empresa operadora, Interoil SA, abandonó el Área Campo Bremen y desde entonces la empresa no tiene presencia en el lugar.

Ante la falta de pago y por cuestiones de seguridad (para evitar el ingreso de terceros), Cozzetti clausuró con candado la entrada a la locación del pozo “El Nortero Norte“, el cual quedó cerrado y con un tanque (TKJ160) lleno de producto. Este cierre fue constatado por un escribano público el 5 de agosto de 2025.

La operadora adeudaba, en ese momento, más de 8 meses de los pagos indemnizatorios correspondientes por servidumbre, amparados en la Ley 17.319. Es precisamente que como la empresa no reconoció esta deuda durante una audiencia de conciliación, el superficiario avanzó con una demanda legal contra los integrantes de la UTE en conjunto con otros superficiarios.

El objetivo central de la nota de Cozzetti fue notificar formalmente al Ministro sobre estas irregularidades y exigir que el gobierno informe cuál es el estado actual de la concesión de dicha área. Esto, jamás sucedió.

Por otra parte las concesiones de las áreas petroleras involucradas, ya está vencida, con lo cual el gobierno provincial debe relicitarlas. La queja principal es, precisamente, que el gobierno se niega a intrervenir y a dar información, lo cual agrava la confusión y la incertidumbre de los propietarios en cuyos campos se genera la actividad.

Por otra parte y de forma colectiva los superficiarios Sharon Yvonne Barcena, Eric Santiago Rudd, Juan Carlos Cozzetti, Silvina Graciela Sancho y Silvia Mónica Fernández, elevaron conjuntamente al Ministerio de Energía de la provincia una nota conjunta manifestándole que tomaron conocimiento del vencimiento de la concesión de explotación sobre el área Campo Bremen y otras otorgada a la UTE denominada “INTEROIL ARGENTINA S.A. – IOG RESOURCES S.A. – ECO ENERGY CDL OP LTD (S.A.) – ECO ENERGY TA OP LTD (S.A.)” (la “UT”).

A raíz de ello, los superficiarios iniciaron acciones legales lo cual quedó radicada en la causa “BARCENA, SHARON YVONNE Y OTROS c / IOG RESOURCES SA Y OTROS s/INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO“, correspondientes al Expte. N° 70024/2025 en trámite ante el Juzgado Nacional en lo Civil Nro. 20 de la Ciudad de Buenos Aires y del exhorto librado en dichas actuaciones, radicado ante Juzgado de Primera Instancia Nro. 1 en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería, Secretaría N° 1 de Río Gallegos bajo el Expte. N° 31213/25.

De todo esto y a pesar de estar permanentemente informado, el Ministro de Energía de la provincia Jaime Álvarez nunca dio respuesta y el gobierno provincial ha ignorado los derechos que le asisten a propietarios de campos en la zona productiva petrolera de Santa Cruz que son perjudicados económicamente, los campos ambientalmente afectados y ninguno de los productores santacruceños han recibido ni siquiera la atención del Ejecutivo santacruceño. (Agencia OPI Santa Cruz)