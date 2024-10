Superficiario de Santa Cruz denuncia que la operadora INTEROIL no paga la servidumbre, no dan la cara, le deben a todos los proveedores y Energía, no responde

El Señor Juan Carlos Cozzeti, propietario de campos en cercanías de El Calafate, fue entrevistado por OPI Santa Cruz en virtud de los problemas que padece como superficiario en el área “Campo Bremen” de su propiedad, ya que dentro del mismo, la empresa INTEROIL (Interoil Exploration and Production ASA) explota pozos petroleros por cuyos pasos de servidumbres no paga las regalías correspondientes hace varios meses, no cuida el medio ambiente ni las instalaciones del campo, deja alambres caídos, los animales transitan por zona de producción, dejan los caminos intransitables, nunca ningún representante de la operadora tuvo la deferencia de hablar con los propietarios y en dos oportunidades durante la gestión de Matías Kalmus como Ministro de Energía de la ex gobernadora Alicia Kirchner y una recientemente cursada al actual Ministro de Energía Jaime Álvarez, no ha obtenido ninguna respuesta oficial a pesar de que la autoridad de aplicación es encargada del control y de que se sumpla la ley.

“Tengo los mails y las notas presentadas en el 2020 y 2021 al entonces Ministro Kalmus y recientemente durante este gobierno, pero en ningún caso alguien tuvo la deferencia de contactarse conmigo para interesarse de nuestra situación como superficiarios de campos a los cuales acceden las empresas para hacer la explotación hidrocarburíferas y si bien en la mayoría de los casos, todas cumplen la ley, en el caso de INTEROIL la ha incumplido siempre y jamás tuvo consecuencias”, explicó Cozzeti a OPI quien señaló “El ministro es la autoridad de aplicación ante un reclamo como el mío, pero no les gusta meterse en esto del reclamo que estamos haciendo por deudas desde junio y agosto y nunca nos contestaron las notas. Si bien no son responsables directos, son la autoridad que corresponde. El Gobernador debe saber porque le comentaron de nuestra situación y dijo que se iba a ocupar, pero bueno, una cosa es en campaña y ahora vemos que no es fácil sacarle la concesión a estos tipos”, indicó.

Entre los superficiarios se habla que por incumplimientos varios la provincia le retiraría las áreas a INTEROIL (que posee menos del 7%) las cuales correspondieron (inicialmente en los ´90) a YPF y ahora pasarían a Fomicruz hasta tanto se logre concesionar nuevamente. Pero oficialmente nada de esto se conoce.

“La gestión anterior creo que los amparaba. No pagan regalías, por lo tanto el Ministerio está en derecho de sacarlos. Está claro que esta gente no quiere pagar. Los trabajadores en el campo no tienen herramientas, los vehículos andan con cubiertas viejas, no pagan a ningún proveedor hace 2 años. El Ministerio de energía debería intimarlos pero no pasa nada”, afirmó el superficiario.

Superficiarios en soledad

De acuerdo al proceso legal existente para los concesionarios, el Ministerio de Energía tendría que tener los libres de deudas mensuales de la empresa, lo cual no ocurre según manifestación de los perjudicados. INTEROIL les debe a los superficiarios desde el mes de Abril/24 en adelante más un retroactivo del mes de Junio del 2023 que lo tendrían que haber cancelado en junio de este año. Nada de esto ocurrió.

Según Cozzeti, “la operadora aduce que no tiene fondos y esta situación no solo la viven y padecen los superficiarios, como es el caso de nuestra denuncia, sino que los proveedores locales y zonales, también”.

La diferencia destacada por Cozzeti, es que en su caso particular y el de los superficiarios que lo acompañan, no poseen un acuerdo privado con la operadora, sino que están bajo el régimen de la Ley 17.219 en cuyo artículo 100 obliga a las empresas a pagar el servicio de servidumbre y las tasas de control.

“Esos valores se arreglan entre las petroleras y la ASEP (Asociación Argentina de Superficiarios) y ellos toman el valor de la servidumbre de acuerdo al valor de la lana y el tipo de cambio y la tasa de control va de acuerdo al precio de control, uno lo decide el Ministerio de Ganadería y otro el de Energía. Una vez logrado el acuerdo, el PE nacional, lo publica en el BO. En ese sentido todos estamos cubiertos porque adherimos a esos valores” explicó el propietario, razón por lo cual, dijo llamarle la atención que el Ministerio no intervenga como organismo de control para exigir el cumplimiento de la ley.

“Cuando le solicitamos nos dijera cuál o cuáles habían sido los contactos con la empresa y de qué manera habían respondido desde INTEROIL, se nos señaló que los representantes de la empresa nunca le dieron ningún tipo de documentación, además de no pagar por los servicios”, remarcó Cozzeti. Describió la situación diciendo “Nunca alguno de ellos vino a dar la cara” indicando que la operadora tiene la obligación de proveer en listado de las personas y los vehículos que ingresan en sus campos por la exigencia de los seguros “Si dentro de mi campo pasa un accidente, yo entro de un proceso judicial en el que puedo perder todo”, remarcó Cozzeti, quien afirmó “Estos nos ignoran. Nosotros no somos los dueños del lugar. De entrada nos aclararon que los superficiarios no tenemos derechos”.

El superficiario dejó claro el contraste con las anteriores operadoras Chevrón y Roch, las cuales todos los años mandaban las subrogación de los seguros, debido a la responsabilidad que les cabe en caso de un accidente que pudiera ocurrir y de la misma manera indicaron las fuentes que con estas dos empresas nunca existieron problemas por incumplimiento de la ley, siempre pagaron la servidumbre y si existía algún problema, se lo comunicaban de inmediato a los superficiarios.

Negocios poco claros

De acuerdo a información pública disponible, el Ministro Kalmus, durante el gobierno de Alicia Kirchner, le otorgó estas áreas a INTEROIL en marzo del 2023. No pudieron integrar antes a esa compañía, debido a los malos antecedentes que poseía, lo cual no le permitía al Ministerio de Energía habilitarla para la explotación petrolera en la provincia.

Cozzeti, sin embargo afirmó que durante los primeros seis meses, los superficiarios cobraron en tiempo y forma, pero allí hace hincapie en la necesidad que tenía INTEROIL de lograr el “libre deuda” de parte del Ministerio de Kalmus para regularizar su situación contractual y lograr entrar en otro negocio que más abajo de este informe, detallaremos.

INTEROIL explota las áreas de el Chorrillo, Mohiayque, Campo Bremen y también están en El Cóndor. Todo indica que ésta operadora adquirió un área en Santa Cruz para poder ingresar a la Bolsa de Valores, cuestión que lograron junto con Selva María Oil, la empresa de José Luis Manzano, a través de la cual lograron comprar Edenor en la gestión de Alberto Fernández.

Las áreas en poder de INTEROIL eran de Galacco (empresa madre), luego la transición fue Glacco Cía Petrolera-Chevrón, más tarde Chevrón-San Jorge y la última fue Roch. Cuando esta operadora vendió todo, la compró IOG ReSources SA e INTEROIL, única empresa que apareció queriendo operarla, pero no estaba habilitada para hacerlo en ese momento. Por tal motivo, se puso como empresa solidaria Selva María Oil. Luego, ambas, licitaron áreas en Vaca Muerta.

Cambio de destino del crudo

De acuerdo a las fuentes consultadas INTEROIL está en retirada y actualmente se encuentra transportando petróleo a través de la empresa Tomrel a la planta de YPF, en los depósitos de Las Heras 3 (en Las Heras) y se lo venden a la empresa Quintana, cosa que hasta hace poco no hacían, ya que llevaban el hidrocarburo a Punta Loyola, a los depósitos de CGC.

Fuentes extraoficiales cercanas a Interoil justificaron este desvío de la producción, por cuanto (indicaron) la producción de GCG posee mercurio y presuntamente, los tanques de almacenamiento del puerto donde hace un mes atrás hubo dos fugas de hidrocarburos, estarían contaminados y eso afectaría el precio final del crudo. (Agencia OPI Santa Cruz)