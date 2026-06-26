Cámara Electoral rechazó apelación de Leguizamon para reingresar a la UCR

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La Cámara Nacional Electoral rechazó el recurso de apelación presentado por el vicegobernador de Santa Cruz, Fabián Leguizamón, en una causa contra la Unión Cívica Radical – Comité Río Gallegos, que le impidió reintegrarse como afiliado al partido político.

De esta manera, quedó firme el revés judicial para que le impide revertir la decisión partidaria vinculada a su afiliación.

La resolución fue dictada el 25 de junio en el marco del expediente “Leguizamón, Fabián Oscar c/ Unión Cívica Radical – Comité Río Gallegos s/ acción de inconstitucionalidad”.

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El tribunal rechazó el planteó de Leguizamón por extemporáneo, dando la razón al fallo de primera instancia que declaró abstracto el tratamiento de la medida cautelar, el planteo de nulidad y la acción de inconstitucionalidad presentada en su momento.

Los jueces también avalaron que los actos orgánicos de una agrupación política no pueden ser impugnados sin límite temporal, ya que eso afectaría la seguridad jurídica y la vida institucional interna de los partidos.

Y señalaron que “la aceptación o no de una afiliación forma parte de la esfera partidaria, salvo que exista una manifiesta irrazonabilidad”. (Agencia OPI Santa Cruz)