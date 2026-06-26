Recomiendan circular solo en vehículos 4×4 en la meseta de Chubut

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(OPI Chubut) – Ante las primeras nevadas con la llegada del invierno y el pronóstico de nuevas precipitaciones durante los próximos días, las autoridades de Chubut indicaron que en la zona de la meseta se presentan dificultades para el tránsito y solicitaron la circulación recomendada sólo para vehículos 4×4.

Desde la Subsecretaría de Protección Ciudadana afirmaron que las rutas provinciales de la Meseta de Chubut “se encuentran transitables únicamente con extrema precaución y recomendadas para vehículos 4×4, debido a las condiciones generadas por la nieve y las precipitaciones”.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional se esperan nuevas nevadas y se espera que las zonas afectadas podrían registrar nevadas de variada intensidad, con acumulaciones estimadas entre 10 y 30 centímetros, aunque en algunos sectores los valores podrían ser superados de manera puntual.

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Las autoridades recomendaron a quienes deban viajar “mantenerse informados sobre el estado actualizado de las rutas, evitar desplazamientos innecesarios y circular con extrema precaución”. (Agencia OPI Chubut)