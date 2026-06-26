Argentina exigió a la ONU frenar el avance petrolero británico

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Pablo Quirno, ministro de Relaciones Exteriores de la República Argentina, reclamó formalmente ante el Comité Especial de Descolonización de la Organización de las Naciones Unidas la reanudación de las negociaciones bilaterales con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte por la soberanía de las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. El conflicto diplomático escaló tras los anuncios de explotación petrolera en el proyecto Sea Lion realizados en diciembre de 2025 por las empresas Rockhopper Exploration plc y Navitas Petroleum Development Inc. en la cuenca Malvinas Norte.

El funcionario nacional expuso la postura oficial en Nueva York el 26 de junio de 2026 bajo expresas instrucciones de Javier Milei, presidente de la Nación Argentina. La presentación coincidió temporalmente con la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, organismo que adoptó por aclamación una declaración que califica a la Cuestión Malvinas como un tema de permanente interés hemisférico. El reclamo argentino busca neutralizar los actos unilaterales de la potencia europea y reactivar el mandato dispuesto por la Resolución N° 2065 de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas.

El rechazo a la libre determinación y la militarización en el Atlántico Sur

Pablo Quirno, canciller de la República Argentina, argumentó que el principio de libre determinación de los pueblos carece de validez legal para este caso específico. “En las Islas Malvinas no existe un pueblo colonizado titular de ese derecho; existe una población británica implantada por la potencia ocupante“, afirmó el ministro ante el Comité Especial de Descolonización de la Organización de las Naciones Unidas. El funcionario sostuvo que la votación realizada por el Gobierno del Reino Unido en el año 2013 carece de reconocimiento internacional debido a que se ejecutó sin la intervención ni la presencia de observadores oficiales de la Organización de las Naciones Unidas.

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Según el análisis documental de la composición demográfica expuesto por el canciller, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte mantiene un enclave militarizado que desnaturaliza la región. Las islas registran una población total aproximada de 3.000 habitantes, de los cuales menos de la mitad nació en el archipiélago. El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto denunció que el gobierno británico mantiene destacados 1.200 soldados en el territorio. Esta dotación de tropas representa el 40% de la población total de las islas, lo cual configura una ocupación militar desproporcionada.

Acciones petroleras unilaterales en la cuenca Malvinas Norte

La representación argentina fundamentó su queja en la violación sistemática de la Resolución N° 31/49 de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, la cual prohíbe la introducción de modificaciones unilaterales mientras subsista la controversia de soberanía. El texto de la exposición detalló que el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte otorga ilegalmente licencias de exploración y explotación pesquera e hidrocarburífera. La mayor tensión administrativa radica en las operaciones del yacimiento Sea Lion, donde las firmas petroleras privadas avanzan en áreas marítimas bajo disputa.

“Ante la gravedad de esos anuncios, el Presidente de la Nación, Javier Milei, me instruyó a expresar el más enérgico rechazo“, manifestó Pablo Quirno, ministro de Relaciones Exteriores de la República Argentina. La administración central ratificó la intención de adoptar todas las medidas jurídicas y políticas permitidas por el derecho internacional para resguardar los recursos naturales del Atlántico Sur. La delegación nacional agradeció formalmente a la República de Chile por la presentación del proyecto de resolución sectorial que impulsa la salida diplomática y pacífica de la controversia.

Bloque de Contexto

El conflicto por el archipiélago se originó formalmente en el año 1833, cuando fuerzas militares del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte ocuparon las islas por la fuerza, expulsaron a las autoridades de la República Argentina y prohibieron la radicación de ciudadanos de origen argentino. Desde aquel quiebre de la integridad territorial, el Estado argentino sostuvo reclamaciones diplomáticas constantes y pacíficas ante los diferentes organismos multilaterales.

En el año 1965, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas aprobó la Resolución N° 2065, herramienta jurídica que reconoció explícitamente la existencia de una disputa de soberanía entre ambos Estados. Este documento obligó a las partes a entablar negociaciones bilaterales permanentes para alcanzar una solución pacífica al estatus colonial de las islas, considerando las pautas del derecho internacional y los intereses de los habitantes de la región.

A partir de dicha resolución, diplomáticos de la República Argentina y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte mantuvieron mesas de trabajo y negociaciones formales durante un período de 16 años consecutivos. El proceso de diálogo bilateral quedó interrumpido posteriormente y la potencia europea se niega sistemáticamente a retomar las conversaciones formales sobre el fondo de la soberanía, escudándose en la composición demográfica actual de la población isleña. (Agencia OPI Santa Cruz)