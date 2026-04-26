Preocupa que obras en Ezeiza podría perjudicar turismo en El Calafate y El Chaltén

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El plan de obras previsto para el Aeropuerto Internacional de Ezeiza entre el 25 de octubre y el 11 de noviembre podrían impactar en la actividad turística de El Calafate y El Chaltén debido a las restricciones operativas durante ese período en la terminal portuaria en pleno inicio de la temporada alta.

En el Concejo Deliberante de El Calafate, los concejales manifestaron la inquietud por un posible perjuicio económico hacia el destino.

La presidenta de la filial local de la Asociación de Hoteles de Turismo (AHT), Julieta Martín dijo que “las fechas son muy sensibles, tiene un impacto negativo muy grande para nuestra actividad, especialmente en noviembre, que es un mes histórico de turismo receptivo y organizado”.

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El impacto podría darse en las reservas internacionales que los turistas que arriban por Ezeiza y luego se conectan con destinos como El Calafate y El Chaltén.

“No vemos una situación clara de resolución, ni tampoco cómo va a ser la conectividad desde los destinos alternativos hacia los destinos finales” sostuvo Martín, aunque consideró que “creemos que esta inversión es muy valiosa, pero necesitamos previsibilidad sobre cómo se va a operar en esas fechas”. (Agencia OPI Santa Cruz)