- Publicidad -

(Por: Rubén Lasagno) – La Asociación de Bioquímicos de Santa Cruz hizo un documento donde detalla una situación crítica que afecta directamente a los afiliados de la Caja de Servicios Sociales (CSS).

La comunicación de la Asociación informa a la comunidad la suspensión del crédito a la obra social CSS por parte de los laboratorios de Santa Cruz, por cuanto debido a deudas acumuladas, aranceles desactualizados y fallas administrativas, los bioquímicos han decidido trasladar el costo de las prestaciones directamente al afiliado para poder garantizar la continuidad del servicio.

Los puntos principales del documento resaltan

- Publicidad -

Falta de actualización de aranceles, mediante el cual los laboratorios denuncian que los valores actuales no han sido ajustados frente a la inflación, imposibilitando la prestación normal del servicio.

Mora en los pagos en tanto denuncian un retraso prolongado en los pagos por parte de la CSS, lo que pone en riesgo el funcionamiento operativo, incluyendo el pago de salarios e insumos.

Problemas con el sistema de autorizaciones, donde la Asociación critica la improvisación en el cambio de sistemas y la falta de respuestas, lo cual entorpece tanto la atención al paciente como la facturación.

La Asociación de Bioquímicos cortó el servicio a la CSS. Desde ayer, el afiliado debe pagar (de forma particular) $ 271.500,00 por un análisis básico que le indique un médico

Nueva modalidad de cobro, donde informan que a partir del martes 21/04/2026, los afiliados deberán pagar previamente sus estudios al momento de realizarlos.

Política de reintegro, establece que la devolución del dinero abonado por los pacientes quedará bajo la exclusiva responsabilidad y criterio de la obra social.

Nadie habla, nadie explica

OPI averiguó el costo de un análisis básico que suelen pedir los médicos en cualquier tratamiento que se inicia, sin la Obra Social y el mismo es de $ 217.500,00, importe que a partir de ayer deberán pagar quienes vayan a un laboratorio a solicitar este tipo de estudios.

De esta manera y a pesar de los fuertes descuentos que sufren los empleados públicos en la provincia por parte de la CSS para abonar la cobertura de salud, a partir de ayer, todos deberán abonar las prácticas en los laboratorios de la provincia donde deban acudir popr orden médica.

Hasta el momento ni la Caja de Servicios Sociales, ningún diputado del oficialismo y/o la oposición, tampoco los intendentes a cuyo personal afecta la medida ni los concejales y/o sindicatos, han salido a manifestarse sobre esta medida que afecta a la población de Santa Cruz que, en su mayoría, depende de la Obra Social de la provincia mal administrada, con serios problemas de operatividad y funcionamiento donde ni siquiera los Vocales que representan a los activos y pasivos, abren la boca. (Agencia OPI Santa Cruz)