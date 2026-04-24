Torres pide aplicar la ley Antimafia por el doble homicidio en Comodoro Rivadavia

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(OPI Chubut) – El gobernador de Chubut, Ignacio Torres pidió a la Justicia provincial que en la investigación para determinar los autores del doble homicidio de Comodoro Rivadavia se aplique la ley Antimafia que prevé condenas y desentramar organizaciones criminales.

Tras la muerte de Rodrigo César Pedro Nieves y Agustina Asencio, Torres reclamó una respuesta inmediata de la Justicia y pidió avanzar con la aplicación de la Ley Nacional N° 27.786.

“La solución no es suspender juicios, sino avanzar con condenas ejemplares. Hoy tenemos herramientas para enfrentar estas organizaciones” dijo el gobernador sobre la normativa que prevé aplicar penas de hasta 20 años de prisión, un enfoque integral sobre redes delictivas y mayor capacidad de investigación y persecución penal.

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Torres señaló que se conformará una mesa de trabajo conjunta integrada por fuerzas de seguridad, el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial para avanzar en el esclarecimiento del doble homicidio y prevenir nuevos hechos de violencia.

“Vamos a ir a fondo para terminar con la impunidad” señaló Torres. (Agencia OPI Chubut)