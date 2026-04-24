Prohíben el ingreso a cuevas de hielo del glaciar Vinciguerra

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(OPI TdF). El gobierno de Tierra del Fuego informó este jueves la prohibición de ingreso a las cuevas de hielo ubicadas en la Reserva Hídrica Provincial Vinciguerra y Valle del Arroyo Chico, en cercanías de la ciudad de Ushuaia.

La decisión se adoptó mediante la Resolución MPyA N° 219/25, dada las condiciones estructurales actuales del glaciar porque mantiene un “proceso activo de derretimiento que genera cavidades internas, acumulación de agua y cambios constantes en la estructura del hielo”.

Desde la Secretaría de Ambiente advierten que “estas formaciones pueden presentar inestabilidad incluso sin señales evidentes en superficie, aumentando el riesgo de desprendimientos y colapsos repentinos”.

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Entre los indicadores para fundamentar la medida señalaron que hay “presencia de grietas, filtraciones de agua, cavidades y cambios en la coloración del hielo”.

Desde el gobierno pidieron realizar las actividades en el área con “la preparación adecuada, y preferentemente acompañados por guías u operadores de turismo habilitados, en línea con las disposiciones vigentes para el desarrollo seguro de actividades en ambientes naturales y evitando conductas que pongan en peligro su integridad y la de terceros”. (Agencia OPI Tierra del Fuego)