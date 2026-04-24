El oficialismo blinda a Manuel Adorni con un debate cronometrado

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La sesión estipula una duración de seis horas y recorta el tiempo de los legisladores a un máximo de cinco minutos. Las autoridades del cuerpo omitieron convocar a la reunión previa de Labor Parlamentaria.

El presidente Javier Milei presenciará el próximo 29 de abril el primer informe de gestión del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la Cámara de Diputados. La presentación oficial transcurrirá bajo un clima de extrema fricción, impulsado por las denuncias opositoras que apuntan a una supuesta corrupción durante la etapa del funcionario como vocero de la Casa Rosada.

El secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Levitt, y el secretario parlamentario, Adrián Pagán, definieron la estructura del operativo el último miércoles. Ambos funcionarios pautaron las reglas de la sesión informativa durante un encuentro reservado en el salón Delia Parodi del Palacio Legislativo.

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La actividad legislativa comenzará entre las 10 y las 11 de la mañana, previendo una extensión total de seis horas. El oficialismo ejecutó la maniobra de avanzar sin convocar a Labor Parlamentaria, desestimando la queja de las bancadas disidentes. Voceros del presidente de la Cámara baja, Martín Menem, justificaron la acción al señalar que “la sesión informativa del jefe de Gabinete es una actividad normada por reglamento”.

El esquema de debate otorga a Adorni una ventana inicial de una hora para exponer los números de la administración nacional. Terminada esa introducción oral, los diputados habilitados tomarán la palabra bajo pautas estrictas. “El reglamento establece que el mínimo que puede hablar cada uno es de cinco minutos y lo vamos a establecer como máximo”, advirtieron desde el entorno de la presidencia de la Cámara.

La distribución de los tiempos segmenta las preguntas en tres bloques proporcionales al tamaño de las fuerzas políticas. Nueve bancadas minoritarias consumirán la primera tanda de 50 minutos. Luego, el interbloque Innovación Federal dispondrá de 11 minutos, Unidos contará con 20 minutos y Fuerzas del Cambio utilizará otros 20 minutos. Los legisladores de Unión por la Patria cerrarán el listado con 68 minutos.

Cumplido cada uno de esos tres tramos de interrogantes, el jefe de Gabinete agrupará los reclamos y responderá por un lapso exacto de 20 minutos. El jefe del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, monopolizará el discurso de cierre de la jornada, anulando cualquier posibilidad de repregunta hacia el ministro coordinador.

Toda la exposición verbal operará como complemento del documento escrito que la Jefatura de Gabinete girará al Congreso en los próximos días. Dicho texto contiene las respuestas a 2.000 preguntas técnicas formuladas por los distintos bloques. El Ejecutivo depuró el documento original, compuesto por 4.000 preguntas, fusionando las consultas que catalogó como redundantes. (Agencia OPI Santa Cruz)