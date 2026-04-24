Iturrioz afirmó que el crimen de Comodoro Rivadavia “está ligado a la droga”

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(OPI Chubut) – El ministro de Seguridad y Justicia de Chubut, Héctor Iturrioz sostuvo que el doble homicidio ocurrido el miércoles en Comodoro Rivadavia “está ligado a la droga” al sostener que se trata de bandas en conflicto “hace 20 años”.

El ataque que terminó con la vida de Rodrigo César Pedro Nieves y Agustina Asencio, una joven que no tenía ninguna relación con los grupos en conflicto se produjo durante la madrugada del 22 de abril.

“Estamos hablando claramente de una guerra entre bandas” afirmó el ministro sobre el ataque donde el auto donde se desplazaba Nieves recibió al menos 10 disparos de arma de fuego.

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Iturrioz sostuvo que la joven “no tiene nada que ver con esta historia. Ni siquiera tenemos un vínculo afectivo con la víctima principal. Era una acompañante ocasional”.

Rodrigo Nieves debía declarar en el juicio contra Agustín Vera, acusado por el homicidio de Matías Nieves, ocurrido en enero de 2025.

“Esto empezó allá por el año 2005 o 2006 con el primer homicidio que se atribuye a un integrante de la familia Nieves”, detalló el funcionario provincial.

Iturrioz recordó el antecedente delictivo de Rodrigo Nieves, quien había sido condenado por el asesinato del mecánico Jorge Olivera.

“Fue a decirle ‘arreglame el auto gratis’. El hombre le dijo que no porque vivía de eso. Dio una vuelta, buscó un arma y lo mató”, aseveró al tiempo que rememoró que la pena inicial sobre Rodrigo Nieves fue de 14 años, luego reducida a 11 y terminó en libertad tras cumplir solo seis años.

“Seis años es la pena de un robo, uno de los delitos más leves que hay. Esa fue la pena por matar a un ser humano”, cuestionó Iturrioz. (Agencia OPI Chubut)