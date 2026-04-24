Pluspetrol solicita el RIGI para producir 100.000 barriles diarios

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Pluspetrol y la empresa estatal neuquina Gas y Petróleo del Neuquén (GyP) formalizaron la solicitud de adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). El plan de desarrollo contempla un desembolso estimado de U$S 12.000 millones para el bloque Bajo del Choique – La Invernada.

La operadora privada busca capitalizar los beneficios fiscales y aduaneros del régimen nacional para escalar sus operaciones en la formación no convencional. El proyecto técnico establece una meta de producción de 100.000 barriles de petróleo por día (bbl/d) en un horizonte de 25 años.

El esquema de infraestructura para el área ubicada en el norte de Neuquén incluye:

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Construcción de 4 plantas de procesamiento de hidrocarburos.

de hidrocarburos. Perforación de más de 600 pozos .

. Instalación de nuevos ductos de evacuación para el transporte de crudo y gas.

Pluspetrol estructurará el desarrollo en dos etapas bien definidas. La fase inicial se concentrará en la zona sur del área con la construcción de dos plantas y la infraestructura de pozos necesaria. Esta instancia permitiría alcanzar un volumen de 50.000 bbl/d de petróleo y 6 millones de metros cúbicos estándar por día (MMSm³/d) de gas.

Asimismo, la segunda etapa impulsará la zona norte del bloque con una magnitud de inversión similar a la primera. Al finalizar este tramo, la compañía proyecta alcanzar el pico de producción máximo de 100.000 bbl/d y 12 MMSm³/d de gas, según consta en la documentación presentada.

Los registros financieros indican que la adhesión al RIGI otorga estabilidad fiscal por 30 años, además de exenciones en derechos de importación y exportación. Estos incentivos resultan determinantes para la viabilidad de un proyecto que requiere un flujo de capital constante en la región de Rincón de los Sauces.

La integración de GyP como socio estatal permite a la provincia de Neuquén mantener presencia en la renta petrolera, aunque el ritmo del gasto dependerá del cumplimiento de las etapas de perforación comprometidas. Pluspetrol aspira a consolidarse como uno de los principales actores del mercado energético local mediante esta expansión.

La presentación administrativa del proyecto ingresó oficialmente este viernes 24 de abril a la autoridad de aplicación. La validación del esquema de inversión activará el cronograma de obras civiles y la contratación de servicios especializados en la cuenca. (Agencia OPI Santa Cruz)