Secuestran celulares en una causa por amenazas escolares en Chubut

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(OPI Chubut) – En diversos operativos realizados en Chubut en una investigación por amenazas en establecimientos educativos hubo resultados concretos en la identificación de los presuntos autores y el secuestro de elementos clave dentro del inicio de las causas judiciales.

Mediante la articulación entre el Ministerio de Seguridad y Justicia y la Policía provincial, con intervención de las Divisiones de Investigaciones Policiales (DPI) y el Ministerio Público Fiscal se realizaron diversos procedimientos en Esquel, Trelew, Rawson, Gaiman y Playa Unión vinculados a intimidaciones detectadas tanto en redes sociales como dentro de instituciones escolares.

En Gaiman, se incautaron teléfonos celulares y otros elementos de interés además de una inspección en el Colegio N° 733 “Bryn Gwyn”, aunque en ese caso no se hallaron objetos relevantes.

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En Esquel, tras una denuncia de autoridades del Colegio Salesiano San Luis Gonzaga, se analizaron cámaras de seguridad y lograron identificar a estudiantes a quienes se le secuestró el teléfono celular para ser peritados.

En Rawson y Playa Unión se realizaron cuatro procedimientos adicionales vinculados a mensajes intimidatorios en escuelas donde identificaron a los responsables y se incautaron teléfonos y computadoras.

El trabajo fue coordinado con organismos de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes, la Asesoría de Menores y Policía Científica, con el objetivo de garantizar un abordaje integral de cada situación. (Agencia OPI Chubut)