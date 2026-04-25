Neuquén reduce su pasivo financiero para reactivar la obra pública

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El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, confirmó la cancelación del 43% del stock de deuda pública que recibió al inicio de su mandato. La Tesorería provincial concentró los pagos en instrumentos financieros de corto plazo que la gestión anterior utilizó para cubrir baches operativos.

Al cierre de la jornada, el mandatario neuquino detalló la evolución del desendeudamiento mediante una serie de hitos técnicos:

Diciembre de 2023 : El Tesoro canceló el 21% del pasivo total.

: El Tesoro canceló el del pasivo total. Diciembre de 2024 : La amortización acumulada escaló al 36% .

: La amortización acumulada escaló al . Abril de 2026: El pago efectivo alcanzó el 43% del stock heredado.

La auditoría de los pasivos revela que la administración precedente financió el funcionamiento del Estado con herramientas onerosas. Figueroa admitió que muchas de estas obligaciones correspondían a letras tomadas para pagar gastos corrientes, las cuales devengaban tasas elevadas de interés que presionaban el flujo de caja provincial.

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La hoja de ruta financiera de Neuquén prioriza la reducción del costo financiero para liberar partidas presupuestarias. Según los datos oficiales, el Ejecutivo busca transformar las arcas de la provincia mediante una administración que califica como austera. El objetivo final apunta a redireccionar los recursos que antes consumían los intereses de las letras hacia el financiamiento de obras de infraestructura regional.

La reducción de la deuda pública impacta directamente en la solvencia fiscal de la provincia. Neuquén orilla ahora la cancelación de la mitad de los compromisos financieros recibidos en 2023. El proceso de saneamiento contable continuará bajo el esquema de ordenamiento de cuentas diseñado por el equipo económico neuquino. (Agencia OPI Santa Cruz)