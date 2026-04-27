Oficializan baja de tarifas y anuncia obras para el puerto de Ushuaia

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(OPI TdF) – La Agencia Nacional de Puertos y Navegación oficializó una reducción de hasta el 15% en los costos portuarios. La medida acompaña un plan de licitaciones para instalar 75 nuevas defensas y reparar infraestructura en el Puerto de Ushuaia.

La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) modificó el cuadro de cobros para los productores e industriales de Tierra del Fuego. El organismo nacional publicó el viernes 24 de abril un nuevo tarifario simplificado en el Boletín Oficial. La disposición recorta los costos logísticos mediante una rebaja de entre el 10% y el 15% para los usuarios de la terminal marítima.

La nueva escala tarifaria rige a través de la Resolución Nº 22/2026. El documento establece una reducción directa de las tramitaciones operativas y los procesos administrativos del puerto. La entidad enmarca esta decisión en un proceso de normalización institucional, según se desprende de la información oficial.

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A la par del reacomodamiento financiero, la ANPYN prepara un llamado a licitación pública para las próximas semanas. El proceso busca contratar la renovación de las defensas del muelle de amarre. Los ingresos derivados de la propia operatoria portuaria financiarán estos trabajos de modernización, de acuerdo a los datos analizados.

El pliego técnico exige el retiro inmediato de los equipos con vida útil vencida. La empresa adjudicataria debe proveer e instalar 75 nuevas defensas y calibrar todo el sistema de amortiguación. El recambio adaptará la estructura al ingreso de buques proyectado para los próximos años y bajará el gasto de mantenimiento continuo.

La licitación en curso abarca también la reparación de roturas estructurales específicas. Los pliegos demandan el arreglo de los cabezales y las vigas de hormigón en los sectores más antiguos del frente de atraque. Estas tareas buscan garantizar la seguridad de las maniobras navales y proteger la plataforma principal.

El plan oficial proyecta una segunda etapa de obras sobre la infraestructura portuaria dañada por el deterioro histórico. Los operarios intervendrán de forma directa los sitios 3 y 5 del muelle. Las carpetas técnicas suman trabajos en el sitio 1, un área destinada exclusivamente a las tareas de descarga pesada.

Estos trabajos apuntan a recuperar la operatividad integral de la estación marítima. El cronograma de mantenimiento estructural incluye la renovación de los pilotes, la finalización del tablestacado y el relleno perimetral. Las obras de ingeniería civil permitirán ampliar la capacidad de la playa de contenedores.

La operadora portuaria ejecutará, como trabajo complementario, la ampliación de la red eléctrica y la readecuación del sistema de provisión de agua. El Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina (FAMP-Fueguina) garantiza el financiamiento de estas intervenciones logísticas. El fideicomiso respalda las inversiones productivas clave dentro de la jurisdicción. (Agencia OPI Tierra del Fuego)