Paro docente por 72 horas a partir de este martes

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La Asociación Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) resolvió este lunes 27 de abril un paro provincial por 72 horas que afectará el dictado de clases los días martes 28, miércoles 29 y jueves 30 de abril. La medida surge ante la negativa del Gobierno Provincial a convocar a paritarias salariales y la falta de garantías laborales para los educadores cuyos resguardos vencen al finalizar el mes.

El Congreso Extraordinario de la entidad gremial denunció que el Poder Ejecutivo y el Consejo Provincial de Educación (CPE) suspendieron de forma unilateral las reuniones de la subcomisión laboral. Estas mesas técnicas representaban el compromiso oficial para normalizar la situación de los maestros que carecen de una estabilidad definitiva en sus cargos.

Los trabajadores enfrentan un límite temporal crítico este 30 de abril, fecha en la cual caducan los instrumentos legales que protegen sus puestos. La ADOSAC exige una normativa permanente que evite la dependencia de prórrogas precarias, las cuales ponen en riesgo la fuente de ingresos de cientos de maestros de manera total o parcial.

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Cifras analizadas por el sindicato exponen la pérdida del poder adquisitivo en el sector. La inflación acumulada alcanzó el 9,4% durante el primer trimestre del año y las proyecciones indican que superará el 12% al cierre de abril, mientras el Ejecutivo mantiene congelados los haberes docentes en vísperas del Día del Trabajador.

El Consejo Provincial de Educación (CPE) ignora hasta el momento el proyecto presentado por el gremio para asegurar la estabilidad laboral y mejorar la calidad del sistema educativo. Los representantes sindicales sostuvieron que la falta de tratamiento de esta propuesta evidencia una intención de aplicar un ajuste sobre los trabajadores y la educación pública.

La huelga de tres días consecutivos constituye la respuesta gremial ante la ausencia de una propuesta económica que compense el aumento del costo de vida. El plan de lucha ratificado este lunes sesionó bajo las consignas “ningún docente sin trabajo, paritarias ya y aumento salarial” debido a la falta de respuestas de la gestión provincial. (Agencia OPI Santa Cruz)