Buscan interpelar a ministro de Seguridad por la crisis policial

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Los diputados de Unión por la Patria y Santa Cruz Somos Todos presentaron un pedido para interpelar al ministro de Seguridad, Pedro Prodromos para el próximo martes 23 de junio en la Cámara de Diputados de Santa Cruz y abordar el extenso conflicto con las fuerzas de seguridad provinciales que reclaman mejoras salariales.

Los legisladores de la oposición pidieron la convocatoria de una sesión extraordinaria para que tanto Prodromos como los jefes de la Policía y el Servicio Penitenciario Provincial informen sobre la situación actual y cómo impacta en la seguridad pública.

El pedido se da en medio la escalada en el conflicto salarial que mantienen efectivos de la Policía de Santa Cruz y del Servicio Penitenciario Provincial con marchas en Río Gallegos y diversas localidades de Santa Cruz para mejorar los ingresos.

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La solicitud es para que el encuentro se realice el martes 23 a las 12 horas. (Agencia OPI Santa Cruz)