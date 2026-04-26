Chubut emitió un bono por 650 millones de dólares

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(OPI Chubut) – Con el objetivo de financiar obras estratégicas en la provincia, el gobierno de Chubut logró colocar un bono por 650 millones de dólares en los mercados internacionales con un plazo de 10 años, tres de gracia y una tasa del 9,45%.

El gobierno provincial que conduce Ignacio Torres destacó que la “colocación superó ampliamente las expectativas y permitirá avanzar en un plan histórico de obras estratégicas en todo el territorio”.

La emisión, con un plazo de 10 años, el más extenso alcanzado por una provincia argentina en este tipo de operaciones recientes, y una tasa del 9,45%, recibió ofertas por más del triple del monto inicialmente previsto, “reflejando un alto nivel de confianza por parte de los inversores internacionales”.

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Chubut “recupera credibilidad y logra posicionarse nuevamente en los mercados, a partir de una política sostenida de orden fiscal, transparencia institucional y administración responsable de los recursos públicos”.

Los fondos obtenidos serán destinados “a mejorar el perfil de vencimientos de la deuda provincial, incluyendo la reestructuración del Bono de Cancelación de Deuda tomado durante gestiones anteriores, y a financiar un plan de obras de infraestructura en toda la provincia, orientado a fortalecer el desarrollo productivo, mejorar la conectividad y ampliar servicios esenciales”. (Agencia OPI Chubut)