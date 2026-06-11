ARCA reglamenta el plan de blanqueo laboral con planes de pago

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La Resolución General 5862/2026 de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero establece un plan de regularización laboral con quitas de deuda y planes de financiación que alcanzan las 72 cuotas.

La brecha entre el discurso oficial de creación de empleo y la realidad del sector privado expone la necesidad de un auxilio fiscal urgente para las empresas, ya que la ARCA reglamentó un perdón tributario que reconoce deudas devengadas hasta octubre de 2026 para evitar el cierre de comercios y pymes asfixiados por la presión impositiva.

El organismo nacional formalizó el esquema mediante la Resolución General 5862/2026, publicada este jueves en el Boletín Oficial, para normalizar vínculos laborales iniciados hasta el 5 de marzo de 2026 inclusive, que permanezcan vigentes.

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Los empleadores privados disponen hasta el 28 de noviembre de 2026 para registrar formalmente al personal de forma total o rectificar datos deficientes, como fechas de ingreso alteradas o remuneraciones inferiores a las reales.

Condonación diferenciada por tamaño de empresa

La normativa de la ARCA establece un esquema de quitas en el capital e intereses de los aportes y contribuciones destinados al SIPA, PAMI, Fondo Nacional de Empleo y Asignaciones Familiares, que varía según la escala del empleador.

Las Micro y Pequeñas Empresas, junto a las entidades sin fines de lucro, reciben una condonación del 90% de la deuda por aportes previsionales, mientras que las Medianas Empresas (Tramo 1 y 2) obtienen un perdón del 80%.

Para el resto de las firmas patronales, la quita se limita al 70%, aunque el organismo dispuso una condonación total del 100% para las deudas en el Sistema Nacional del Seguro de Salud, Ley de Riesgos del Trabajo (ART) y Seguro Colectivo de Vida Obligatorio.

Intereses y financiación hasta 72 cuotas

La deuda remanente no condonada posee dos mecanismos de cancelación que las empresas deben regularizar obligatoriamente antes de la fecha límite del 28 de noviembre de 2026.

Quienes opten por el pago al contado acceden a una reducción extra del 50% sobre el saldo neto deudor.

sobre el saldo neto deudor. Los planes de facilidades exigen una tasa de interés de financiación del 1% mensual.

El plan otorga hasta 72 cuotas con un pago a cuenta del 3% para Micro y Pequeñas Empresas, hasta 48 cuotas con anticipo del 4% para Medianas Empresas, y hasta 36 cuotas con un desembolso inicial del 5% para el resto de los empleadores.

El monto mínimo de cada cuota y del anticipo se fijó en $50.000, requiriendo el trámite mediante el sistema “Simplificación Registral” y el aplicativo “Declaración en Línea” con Clave Fiscal.

La Resolución General 5862/2026 rige de manera inmediata, aunque los sistemas informáticos específicos de la ARCA operarán de forma plena a partir del 16 de junio de 2026, excluyendo de este beneficio a todo el Sector Público nacional, provincial o municipal. (Agencia OPI Santa Cruz)