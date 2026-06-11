Perú voto a voto. Fujimori supera a Sánchez al 98.21%

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El procesamiento de las actas del exterior otorgó una mínima ventaja provisional a la candidata de Fuerza Popular, mientras el Jurado Nacional de Elecciones debe definir el destino de 480.000 sufragios bajo sospecha de impugnación.

La certidumbre democrática que el candidato de centroizquierda Roberto Sánchez exigía a su rival se diluyó en el último reporte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, organismo que confirmó el vuelco del escrutinio en favor de Keiko Fujimori por una diferencia extrema de 651 votos. El reporte oficial emitido este jueves 11 de junio de 2026 expuso el ingreso del voto extranjero como el factor que quebró la tendencia en el balotaje presidencial de Perú, sumergiendo el desenlace en un escenario de parálisis institucional.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales procesó el 98.21% de las actas y ubicó a la líder de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, con el 50.002% de los respaldos válidos, equivalente a 9.032.651 votos. El postulante de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, retiene el 49.998% mediante 9.032.000 votos, un estancamiento que sepultó su ventaja inicial en el territorio nacional tras la llegada de las urnas de Estados Unidos y Japón.

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El escrutinio definitivo ingresó en una fase de revisión legal debido a que las comisiones fiscalizadoras detectaron 1.635 actas observadas que contienen un volumen aproximado de 480.000 votos impugnados. Las autoridades electorales estiman de forma extraoficial que la resolución de estos legajos en los tribunales demorará entre dos semanas y el cierre de junio de 2026, un margen administrativo crítico ante la fecha de asunción presidencial fijada para el 28 de julio.

La misión de observación de la Unión Europea calificó el desarrollo de la jornada electoral como un proceso tranquilo y ordenado, desmarcando temporalmente el conteo de los episodios de violencia civil que afectaron los comicios del año 2021. En aquella oportunidad, el tribunal electoral demoró seis semanas en oficializar la victoria de Pedro Castillo por un margen del 50.12% contra el 49.87% de la actual candidata derechista.

La postulante de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, de 51 años, rompió el silencio en Lima y remarcó ante los corresponsales internacionales que el arribo de las actas del exterior otorga un aliento determinante a su plataforma. Su contraparte, Roberto Sánchez, de 57 años, evitó ratificar su compromiso previo de acatamiento del resultado definitivo y limitó su discurso a un llamado genérico para respetar la institucionalidad democrática del país andino. (Agencia OPI Santa Cruz)