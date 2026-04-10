Operadores turísticos abren el 6º Workshop Patagonia Este

El Gobierno de la Provincia del Chubut destinó fondos públicos para montar un stand institucional en el 6º Workshop Patagonia Este. La Asociación de Agencias de Viajes y Turismo de Península Valdés (AAVYTPV) organiza las jornadas de comercialización desde el jueves 9 hasta el viernes 10 de abril en las instalaciones del Hotel Rayentray de Puerto Madryn.

Las autoridades provinciales justificaron la inyección de recursos bajo el argumento de promocionar los destinos locales. La dinámica del encuentro concentra su volumen de negocios real en el turismo emisivo. Las agencias minoristas patagónicas asisten para comprar paquetes turísticos y vuelos hacia destinos externos a la jurisdicción.

Las rondas de negocios y disertaciones comerciales incluyen a las siguientes firmas operadoras:

Europamundo

Universal Assistance

Mapaplus/Estiloplus

Piamonte

La grilla de actividades sumó a Joaquín Muñoz, representante del Instituto de Calidad Turística Argentina (Incatur). El disertante dictó una capacitación técnica sobre la aplicación de inteligencia artificial en la gestión de negocios del rubro de viajes.

La apertura oficial reunió a los principales responsables del área. Asistieron el intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre; el secretario de Turismo municipal, Pablo Tedesco; y la subsecretaria de Turismo provincial, Magalí Volpi.

Volpi aprovechó la presencia de los empresarios para informar el estado de los expedientes administrativos. La funcionaria del gabinete del gobernador Ignacio Torres confirmó el avance del pliego licitatorio para concesionar el servicio de avistaje de ballenas.

La funcionaria agregó datos sobre el Golfo Nuevo. El Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas ejecuta actualmente la evaluación ambiental estratégica del área para fijar los topes de carga y habilitar nuevas actividades turísticas acuáticas y subacuáticas.

El presidente de la AAVYTPV, Santiago Sussanich, sinceró el objetivo comercial de la convocatoria denominada “Generando Encuentros”. “Es una instancia de capacitación para quienes trabajamos en turismo emisivo”, afirmó el dirigente empresarial frente a los guías, operadores mayoristas y representantes de cámaras sectoriales.

Las jornadas de intercambio cerrarán el viernes 10 de abril con las presentaciones finales de las mayoristas internacionales y la venta de cupos aéreos para las próximas temporadas. (Agencia OPI Chubut)