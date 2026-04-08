El turismo generó 5.300 visitas en reservas de Chubut

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(OPI Chubut) – El informe oficial contabiliza el movimiento generado durante el fin de semana largo de Semana Santa e incluye el tránsito de visitantes de un día por las Áreas Naturales.

El Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas de la provincia de Chubut difundió los números oficiales correspondientes al fin de semana largo de Semana Santa. Los registros gubernamentales acusan un impacto económico total de 3.000 millones de pesos inyectados en la industria de la hospitalidad y los servicios de las diferentes comarcas.

La cifra global agrupa tanto los pernoctes contabilizados en alojamientos formales como el gasto diario de los visitantes en tránsito. Los funcionarios destacan un incremento del 15% en la venta de tickets para las Áreas Naturales Protegidas (ANP) en contraste con los registros del año 2025. Las planillas oficiales marcan el ingreso exacto de 5.300 personas al sistema de reservas provinciales.

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El informe oficial detalla la distribución de los visitantes y la rentabilidad de las áreas protegidas mediante el siguiente registro gubernamental.

Península Valdés : 3.100 visitantes (un incremento del 77% interanual).

: (un incremento del interanual). Punta Loma : 770 visitantes .

: . Punta Tombo : 670 visitantes .

: . Piedra Parada : 400 visitantes .

: . Cabo Dos Bahías : 200 visitantes .

: . Bosque Petrificado Sarmiento: 90 visitantes.

Los emprendimientos privados y museos administraron flujos de caja adicionales. El Laberinto Patagonia, ubicado en la localidad de El Hoyo, cortó 1.800 tickets antes de clausurar sus puertas el lunes 6 de abril de cara a la temporada invernal. El Museo Paleontológico Egidio Feruglio en la ciudad de Trelew facturó un total de 600 entradas.

Los municipios ejecutaron fondos de promoción para el armado de eventos locales de alto tránsito. La intendencia de Lago Puelo contabilizó un volumen de 40.000 personas durante el viernes 3 y sábado 4 de abril por la realización del 3º Festival del Alfajor. Las autoridades locales subsidiaron la producción de una pieza de 1.290 kilos de peso para registrar una marca mundial.

La ocupación hotelera real mostró picos traccionados exclusivamente por las convocatorias municipales. Los alojamientos de Epuyén reportaron un 80% de plazas cubiertas ante la instalación de 90 puestos comerciales por el 32° Encuentro Provincial de Artesanos. El estado provincial destinó fondos presupuestarios para montar allí una estructura promocional del Ministerio de Turismo.

Los administradores del sector privado de Camarones notificaron alojamientos casi agotados por la celebración de la Fiesta Nacional del Salmón. Las planillas de capitanía marcan la inscripción de 28 embarcaciones en la competencia de pesca deportiva. La Agencia Chubut Turismo financió la instalación de un segundo stand institucional.

Las dependencias gubernamentales repitieron el esquema de subsidios a eventos en diferentes corredores de la provincia. La intendencia de Puerto Madryn organizó el Vía Crucis Submarino en el Muelle Piedra Buena en paralelo a la Feria de Pescadores Artesanales. Trelew canalizó recursos operativos para los feriantes instalados en la Plaza Independencia.

Las comunas de la zona centro imitaron las estrategias de financiamiento de actividades recreativas. La administración de Gualjaina facilitó la logística de un Vía Crucis en el área protegida Piedra Parada y el circuito productivo Bodegas de Puertas Abiertas. Sarmiento habilitó el trazado de la caminata “Malvinas nos une”.

La agenda de gasto municipal se completó con desembolsos en la zona cordillerana. La municipalidad de El Hoyo sufragó los costos de la Vigilia de Malvinas y un concurso gastronómico enfocado en roscas de pascua. La comuna de Trevelin financió la Expo Feria de Semana Santa y destinó partidas para traccionar visitas a las tierras dedicadas a la cosecha del azafrán. (Agencia OPI Chubut)