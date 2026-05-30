Hallaron nuevos restos fósiles del primer dinosaurio raptor en Santa Cruz

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Un equipo de investigadores argentinos y japoneses anunció el descubrimiento de una nueva especie de dinosaurio raptor hallada en cercanías de El Calafate.

El descubrimiento se publicó en la revista científica Journal of Vertebrate Paleontology y se trata de un dinosaurio denominado “Kank australis”.

Los restos de esta especie fueron encontrados en expediciones realizadas entre 2019 y 2024 en sedimentos de la Formación Chorrillo, en la zona sudoeste de Santa Cruz.

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Este ejemplar es considerado el primer dinosaurio raptor identificado en la provincia de Santa Cruz.

Nicolás Chimento, integrante del equipo de científicos que encabeza el paleontólogo Matías Motta, especialista en dinosaurios raptores, “se encargó de estudiarlo y darse cuenta de que era una especie nueva”.

El Kank australis vivió hace aproximadamente 70 millones de años, poco antes de la extinción masiva de los dinosaurios y pertenecía al grupo de los unenlágidos, dinosaurios carnívoros emparentados con los velociraptores, aunque exclusivos del hemisferio sur.

“Kank” hace referencia a una figura de la mitología Aonikenk vinculada al ñandú y a la constelación de la Cruz del Sur.

El trabajo científico fue desarrollado por especialistas del CONICET, el Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”, la Fundación Félix de Azara y el Museo Nacional de Ciencia y Naturaleza de Tsukuba, Japón. (Agencia OPI Santa Cruz)